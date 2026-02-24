相隔逾10年！雪霸國家公園今年徵訓第11期解說志工 3月1日受理報名
雪霸國家公園管理處為服務廣大遊客推廣國家公園理念，今年將甄訓第11期解說志工30名，報名日期自3月1日至31日止，雪管處歡迎年滿18歲以上、身心健康、熱愛大自然、具服務熱忱及守時負責精神的國內外人士報名參加甄訓。
雪管處表示，雪霸國家公園是一座高山型國家公園，面積廣達7萬6000多公頃，每年約有120萬遊客人次造訪，為落實推廣環境教育，讓來雪霸園區遊玩的民眾有深入的遊憩體驗，並達到國家公園生態保育目標，依志願服務法相關規定培訓解說教育與數位推廣志工，目前已甄訓10期解說志工與6期保育志工，志工人數約290名，解說志工服務內容包括國家公園環境教育活動協助與帶隊解說、駐站解說、諮詢服務、行政協助及活動支援等工作。
雪管處指出，擔任國家公園志工一直以來受到社會大眾嚮往，雪霸國家公園解說志工長期熱情投入，服勤率高流動率低，已逾10年未召新血。為回應各界期待，並配合環境教育數位化趨勢，今年將甄訓第11期解說志工30名，經書面初試、複試面談、30小時的基礎及專業訓練及40小時的服勤實習，經考評合格後發給證書取得正式解說志工資格。
這期解說志工甄訓自2026年3月1日起至3月31日開放報名，報名方式可採通訊及電子郵件兩種方式。採通訊報名者，請填妥報名表後，郵寄至36443苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪100號雪霸國家公園管理處解說教育科收，並註明「報名第11期解說志工─姓名」；採電子郵件報名者，請填妥報名表後，將主旨及檔案名稱設為「報名第11期解說志工─姓名」e-mail至sprgst@nps.gov.tw（以收件時間為憑）。簡章與報名表請自行於雪霸國家公園管理處官網下載：網址https://www.spnp.gov.tw/ch連絡電話：037-996100 分機871 解說教育科黃小姐。
