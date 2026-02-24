快訊

相隔逾10年！雪霸國家公園今年徵訓第11期解說志工 3月1日受理報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
嘉義大學生物資源學系與解說志工帶領舉辦年度汶水生態池外來種魚類移除工作坊。圖／雪霸國家公園管理處提供
嘉義大學生物資源學系與解說志工帶領舉辦年度汶水生態池外來種魚類移除工作坊。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處為服務廣大遊客推廣國家公園理念，今年將甄訓第11期解說志工30名，報名日期自3月1日至31日止，雪管處歡迎年滿18歲以上、身心健康、熱愛大自然、具服務熱忱及守時負責精神的國內外人士報名參加甄訓。

雪管處表示，雪霸國家公園是一座高山型國家公園，面積廣達7萬6000多公頃，每年約有120萬遊客人次造訪，為落實推廣環境教育，讓來雪霸園區遊玩的民眾有深入的遊憩體驗，並達到國家公園生態保育目標，依志願服務法相關規定培訓解說教育與數位推廣志工，目前已甄訓10期解說志工與6期保育志工，志工人數約290名，解說志工服務內容包括國家公園環境教育活動協助與帶隊解說、駐站解說、諮詢服務、行政協助及活動支援等工作。

雪管處指出，擔任國家公園志工一直以來受到社會大眾嚮往，雪霸國家公園解說志工長期熱情投入，服勤率高流動率低，已逾10年未召新血。為回應各界期待，並配合環境教育數位化趨勢，今年將甄訓第11期解說志工30名，經書面初試、複試面談、30小時的基礎及專業訓練及40小時的服勤實習，經考評合格後發給證書取得正式解說志工資格。

這期解說志工甄訓自2026年3月1日起至3月31日開放報名，報名方式可採通訊及電子郵件兩種方式。採通訊報名者，請填妥報名表後，郵寄至36443苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪100號雪霸國家公園管理處解說教育科收，並註明「報名第11期解說志工─姓名」；採電子郵件報名者，請填妥報名表後，將主旨及檔案名稱設為「報名第11期解說志工─姓名」e-mail至sprgst@nps.gov.tw（以收件時間為憑）。簡章與報名表請自行於雪霸國家公園管理處官網下載：網址https://www.spnp.gov.tw/ch連絡電話：037-996100 分機871 解說教育科黃小姐。

解說志工擔任講師協助2025年小小解說員培訓於雪見管理站進行解說技巧課程。圖／雪霸國家公園管理處提供
解說志工擔任講師協助2025年小小解說員培訓於雪見管理站進行解說技巧課程。圖／雪霸國家公園管理處提供
國家公園署每年度集結全國國家公園志工舉辦志工聯盟大會，2025年由雪管處主辦。圖／雪霸國家公園管理處提供
國家公園署每年度集結全國國家公園志工舉辦志工聯盟大會，2025年由雪管處主辦。圖／雪霸國家公園管理處提供
解說志工參與「霧在森林裡說故事-國慶大鹿林道東線減碳健行趣」帶領民眾走讀觀霧中海拔森林的生態、原住民族文化。圖／雪霸國家公園管理處提供
解說志工參與「霧在森林裡說故事-國慶大鹿林道東線減碳健行趣」帶領民眾走讀觀霧中海拔森林的生態、原住民族文化。圖／雪霸國家公園管理處提供
解說志工參與第17屆Youth Camp帶領學員體驗攀登雪山東峰進行無痕山林講習及高山輕量化炊食技能。圖／雪霸國家公園管理處提供
解說志工參與第17屆Youth Camp帶領學員體驗攀登雪山東峰進行無痕山林講習及高山輕量化炊食技能。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 雪霸 生態保育 苗栗縣 實習

