快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 指示北市局處嚴查惡霸行為

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
桃園也發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元，警方獲報後，協調雙方以1萬元達成和解。記者朱冠諭／翻攝
桃園也發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元，警方獲報後，協調雙方以1萬元達成和解。記者朱冠諭／翻攝

近日雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有女車主年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪沒氣找拖吊2公里也被開價五萬多；北市議員陳宥丞也接擭陳情，有機車騎士找拖吊竟被索價四萬多元。

台北市長蔣萬安今天也在市政會議裁示，即刻指示交通局，會同法務局、消保官在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制。北市府要讓這一類漫天喊價事件，一旦發生在台北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃。

「我認為這就是趁火打劫！」蔣萬安今天上午主持市政會議，針對拖吊爭議的輿情回報，蔣萬安也裁示，有民眾反映道路救援被廠商喊價要收10萬元，實在太荒謬、太誇張，甚至可以說是惡霸的行為。

蔣說，這也顯示道路救援拖吊費用，存在收費不清的問題，導致消費爭議。依照目前規定，警察只有在涉及詐欺等刑事責任時，才能介入處理。除了高速公路路段的道路救援是依中央法規辦理，在市區範圍，目前確實缺乏明確的規範可以依循。

為了保障消費者權益，蔣萬安也即刻要求交通局，會同法務局、消保官在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制。

蔣萬安說，如同去年北市府首創、全國訂定的一番賞相關遊戲商家指引，對於道路救援的作業指引也要訂定清楚。若業者有違反指引，就依「北市消費者保護自治條例」要求改正，不配合者即依法開罰。蔣說，北市府要讓這一類漫天喊價事件，一旦發生在台北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃。

北市府 蔣萬安 消保官

延伸閱讀

超有感地震！北市3級...蔣萬安臉書報平安 提醒謹記3步驟

民進黨誰戰蔣萬安傳僅討論2人…首選仍是「她」 綠營人士曝恐有黑馬

被點2028直攻總統大位...母雞效應全台擴散 蔣萬安回應了

影／李四川辭呈忍痛簽了？蔣萬安賣關子反應曝

相關新聞

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 指示北市局處嚴查惡霸行為

近日雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有女車主年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪...

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。 「減肥告急！」「來健身房還債

「威力彩頭獎」是都市傳說？銀行行員曝內幕：處理過一億以上

農曆春節連假向來是彩券熱潮高峰，各地彩券行湧現排隊人潮，不少民眾想趁著年節好運試試手氣，盼能一夕翻身。台灣彩券也不時分享幸運得主的...

高齡大型車駕駛「超時」裁罰金額下修 最快5月實施

過去大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，考量長期缺工困境，因此放寬至68歲，但限制行駛時間從上午6時至晚間6時。交通部...

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里，不少民眾均收到國家警報簡訊。中央氣象署地震測報中心...

剩餘年菜還堆冰箱？醫警告覆熱「致癌風險」：一類蔬菜最危險

過年後人們家裡經常留下許多剩餘的年菜。婦產科主治醫師邱筱宸發文，稱年菜經過反覆加熱後，不僅營養會被破壞殆盡，深綠色蔬菜更可能產生致癌物亞硝胺、增加罹癌風險，她呼籲應用「分裝加熱」的方式，才能有效殺除菜色裡的細菌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。