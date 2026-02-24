拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 指示北市局處嚴查惡霸行為

近日雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有女車主年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪沒氣找拖吊2公里也被開價五萬多；北市議員陳宥丞也接擭陳情，有機車騎士找拖吊竟被索價四萬多元。

台北市長蔣萬安今天也在市政會議裁示，即刻指示交通局，會同法務局、消保官在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制。北市府要讓這一類漫天喊價事件，一旦發生在台北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃。

「我認為這就是趁火打劫！」蔣萬安今天上午主持市政會議，針對拖吊爭議的輿情回報，蔣萬安也裁示，有民眾反映道路救援被廠商喊價要收10萬元，實在太荒謬、太誇張，甚至可以說是惡霸的行為。

蔣說，這也顯示道路救援拖吊費用，存在收費不清的問題，導致消費爭議。依照目前規定，警察只有在涉及詐欺等刑事責任時，才能介入處理。除了高速公路路段的道路救援是依中央法規辦理，在市區範圍，目前確實缺乏明確的規範可以依循。

為了保障消費者權益，蔣萬安也即刻要求交通局，會同法務局、消保官在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制。

蔣萬安說，如同去年北市府首創、全國訂定的一番賞相關遊戲商家指引，對於道路救援的作業指引也要訂定清楚。若業者有違反指引，就依「北市消費者保護自治條例」要求改正，不配合者即依法開罰。蔣說，北市府要讓這一類漫天喊價事件，一旦發生在台北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃。