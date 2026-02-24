治療迷思難解…罕病SMA病人約4分之1未接受治療 恐陷不可逆退化

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中國醫藥大學兒童醫院行政副院長周宜卿說，病人對SMA藥物療效存疑，不願接受治療，但自2016年首個SMA治療上市以來，全球至少71國家、逾1萬4千位病友接受SMA各項藥物治療，且病人用藥後運動功能均有改善。記者林琮恩／攝影
脊髓性肌肉萎縮症（SMA）為罕見疾病，若不用藥，患者肌肉能力將逐漸退化，生活難以自理。目前健保已給付市售3種SMA治療用藥，包括注射針劑、口服用藥與基因治療，不過，臨床醫師指出，國內450位SMA病人中，100位病人尚未用藥，占比約4分之1，病人對用藥遲疑的原因，包括誤認治療無效，或因疾病症狀尚不明顯，而採觀望態度。

有「SMA之父」稱號的高醫大前校長鍾育志說，我國約450位罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症病人，僅300餘位接受治療，其餘100位除少數不符健保給付用藥標準者之外，仍有近百人符合治療標準，卻未接受治療，原因包括對藥物療效存疑，或覺得自身症狀不嚴重還不用治療，或太過嚴重治療也沒效，都有可能選擇不願接受治療，也有人擔心往返醫院麻煩家人，而拒絕治療。

中國醫藥大學兒童醫院行政副院長周宜卿說，不少病人對SMA藥物療效存疑，不願接受治療，但自2016年首個SMA治療上市以來，全球至少71國家、逾1萬4千位病友接受SMA各項藥物治療，且病人用藥後運動功能均有改善，因此不論年紀、疾病型別、退化程度，SMA病人應把握機會積極就醫，即使坐輪椅的病人，用藥後也可保持手部動作功能，甚至讓功能更加進步。

鍾育志說，SMA病人若等症狀嚴重，身體功能明顯退化時，運動神經元多已死亡，為不可逆現象，臨床上多建議病人，出現症狀，並且經診斷、確診為SMA後，應盡快接受治療，由新生兒篩檢發現SMA的病人，即使症狀不明顯，也建議及早開始治療，「別讓觀望成為遺憾」，SMA治療不僅能阻止運動神經元退化，還能讓生活品質提升，且愈早治療效果愈加，能保留較多運動神經元。

26歲SMA病人Jun在超商工作，在接受治療前，他不僅運動功能退化，只能扶著身旁物體站立60秒。鍾育志說，這位患者為顧客結帳時，因為沒辦法將購物籃中物品拿出，只好將籃子推倒取出物品刷條碼，卻被迫承受顧客異樣眼光，喜愛烹飪的他，在家需要坐著煮飯，且由於手部力量有限，必須每30秒關火休息一次。

鍾育志說，經過脊椎注射針劑，即俗稱「背針」治療2年後，Jun下肢力量明顯提升，可以站立行走25步，手部力量也有改善，能把重達2公斤的米從購物籃中取出結帳，烹飪時終於不用不斷熄火，可單手炒菜3至5分鐘，症狀改善後，對於家屬照顧依賴程度也下降5成，他已開始期待，找到更好的工作，要憑自身力量買房。

有「SMA之父」稱號的高醫大前校長鍾育志說，我國約450位罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症病人，僅300餘位接受治療，其餘100位除少數不符健保給付用藥標準者之外，仍有近百人符合治療標準，卻未接受治療。記者林琮恩／攝影
健保已給付市售3種SMA治療用藥，包括注射針劑、口服用藥與基因治療，不過，臨床醫師指出，國內450位SMA病人中，100位病人尚未用藥。圖左為高醫大前校長鍾育志，右為中國附醫兒童醫院副院長周宜卿。記者林琮恩／攝影
