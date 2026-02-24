瘦瘦針傷眼睛？6旬男施打後「眼出血」 醫：血糖降太快恐引爆視網膜病變惡化

瘦瘦針也傷眼睛？一名罹患糖尿病62歲男子施打8周後，左眼突爆出血不止，對此，高醫岡山醫院內分泌新陳代謝內科醫師李美月說，糖尿病患者本來就是視網膜病變的高風險族群，若已有不穩定眼底病變，使用瘦瘦針後可能因血糖在短時間內快速下降，反而讓眼底壓力不穩定，導致視網膜病變嚴重惡化，甚至引發眼內出血。

李美月說明，糖尿病病程越久、血糖控制越差，出現視網膜病變的機率越高，若再合併高血壓或高度近視，風險更會疊加，所謂瘦瘦針傷眼睛，並非藥物本身直接造成，而是部分患者原本血糖長期偏高，施打後血糖短時間內明顯改善，導致視網膜血管環境出現劇烈變化，使原本不穩定的眼底狀況惡化，增加出血風險。

她指出，依臨床與試驗規範，使用相關藥物前應先評估病人是否已有視網膜病變，若病況不穩定，一般不建議施打，即使穩定也應由眼科與內分泌科共同評估後再決定使用，並在治療過程中密切追蹤。

李美月也說，民眾為了減重直接前往醫美或非糖尿病專科診所施打，往往僅以BMI是否達標作為依據，卻未完整檢視病史與眼底狀況，這在有糖尿病或糖尿病前期、又合併眼疾的族群身上，風險特別高。

她也進一步指，瘦瘦針與視網膜病變惡化間的直接證據其實不多，主要風險來自過去研究與臨床機轉推論，回溯第一代胰妥讚GLP-1類藥物臨床試驗，曾發現部分受試者出現視網膜病變惡化，後續次分析顯示，這些個案多為「血糖控制不佳，短時間內卻大幅下降」族群，反而血糖控制較穩定、改善較平緩的患者，使用瘦瘦針後眼底狀況多半仍能維持穩定。

李美月強調，後來這類眼出血病患實際臨床上並不常見，一旦發生就後果嚴重，因此在使用瘦瘦針前，仍應審慎評估病人的血糖控制狀況與眼底穩定度，特別是已有視網膜病變的患者，更不應在缺乏完整檢查與專科評估下貿然用藥。

她表示，瘦瘦針屬需謹慎評估處方用藥，應由糖尿病專科醫師統籌、結合眼科檢查結果，才能在控制血糖與體重的同時，將風險降到最低。 歷經3次手術，不僅左眼前房仍繼續出血，也出現角膜水腫。（洪啟庭提供） 林男注射瘦瘦針8周後，左眼前房嚴重出血。（洪啟庭提供）