台歐盟品種權合作新里程碑 品種權採認擴大納入文心蘭

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台歐盟相互採認蝴蝶蘭及文心蘭品種權檢定報告行政協定簽署儀式完成。圖／生多所提供
歐盟植物品種保護局主席Francesco Mattina與農糧署長姚士源簽署「台歐盟相互採認蝴蝶蘭及文心蘭品種權檢定報告行政協定」，未來台灣育種者向歐盟申請蝴蝶蘭與文心蘭品種權，經我國農業部出具品種檢定報告，可免除在歐盟進行重複檢定的冗長程序，以最快的速度取得品種權，有助於業者拓展歐洲巿場。

農業部表示，我國自2016年起即與歐盟展開品種權合作，2019年簽署相互採認蝴蝶蘭品種檢定報告行政協定，並於2023年續簽行政協定，大幅減少育種者申請時間及費用。為進一步深耕歐洲市場及呼應國內文心蘭產業的強烈需求，農業部積極推動擴大合作範圍，經多次的協商與技術調和，終於達成共識，將文心蘭納入相互採認的範疇。

農業部表示，本次協定的簽署，不僅延續雙方在蝴蝶蘭品種權的成功經驗，更為文心蘭產業開闢了外銷通道，未來台灣優質的蝴蝶蘭及文心蘭品種進入歐盟市場，將可快速獲得品種權保護，確保台灣在全球蘭花供應鏈的核心地位。

農業部強調，未來將持續以台歐盟合作為典範，將合作經驗擴散至其他具外銷潛力的作物，透過強大的品種權保護機制，確保台灣育種家的心血在全球市場獲得應有的保障與收益，為我國農業開拓更寬廣的永續商機。

歐盟 農業部 永續 農糧署

