台歐盟品種權合作新里程碑 品種權採認擴大納入文心蘭

今歐盟植物品種保護局主席Francesco Mattina與農糧署長姚士源簽署「台歐盟相互採認蝴蝶蘭及文心蘭品種權檢定報告行政協定」，未來台灣育種者向歐盟申請蝴蝶蘭與文心蘭品種權，經我國農業部出具品種檢定報告，可免除在歐盟進行重複檢定的冗長程序，以最快的速度取得品種權，有助於業者拓展歐洲巿場。

農業部表示，我國自2016年起即與歐盟展開品種權合作，2019年簽署相互採認蝴蝶蘭品種檢定報告行政協定，並於2023年續簽行政協定，大幅減少育種者申請時間及費用。為進一步深耕歐洲市場及呼應國內文心蘭產業的強烈需求，農業部積極推動擴大合作範圍，經多次的協商與技術調和，終於達成共識，將文心蘭納入相互採認的範疇。

農業部表示，本次協定的簽署，不僅延續雙方在蝴蝶蘭品種權的成功經驗，更為文心蘭產業開闢了外銷通道，未來台灣優質的蝴蝶蘭及文心蘭品種進入歐盟市場，將可快速獲得品種權保護，確保台灣在全球蘭花供應鏈的核心地位。

農業部強調，未來將持續以台歐盟合作為典範，將合作經驗擴散至其他具外銷潛力的作物，透過強大的品種權保護機制，確保台灣育種家的心血在全球市場獲得應有的保障與收益，為我國農業開拓更寬廣的永續商機。