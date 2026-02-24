本流感季年紀最小重症 3月大男嬰B流住加護病房

疾管署今天表示，春節期間類流感門急診就診人次近6萬，預估過完年不會進入流行期；但有3個月大男嬰感染B流併發細菌性肺炎，一度收治加護病房，為本流感季年紀最小重症。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫情週報表示，2月15日至21日春節期間，類流感門急診就診計5萬8075人次。另2月14日至22日間共計新增5例流感併發重症病例及2例死亡案例。

防疫醫師林詠青指出，過年前新增流感重症病例中，包含本流感季年紀最小個案，為北部3個月大男嬰，出生時早產，年紀太小還不能接種疫苗，2月初出現鼻塞、流鼻水、咳嗽症狀，兩度至診所就醫，開立口服藥物，症狀仍未改善。

林詠青指出，個案發病第4天，在2月上旬出現活動力、食慾下降，且偶爾嗜睡，因此到醫院門診就醫，發現有發燒情況，胸部X光顯示已有肺炎，診斷為急性細支氣管炎，收治加護病房，給予氧氣與抗生素治療；後續確診B型流感，給予抗病毒藥物治療，且因住院期間痰液也檢出細菌感染，研判為B流併發細菌性肺炎重症。

林詠青表示，個案在住院第7天時病況穩定，轉入一般病房，已於2月中旬出院，住院時間共10天；疫調發現其家人有發燒呼吸道症狀，不排除家戶內感染，但因為社區B流占比上升，不排除社區感染可能性。

疾管署發言人林明誠指出，急診流感就診占比在春節期間達12.1%，但僅有一天全台各縣市皆超過流行閾值11%，且隔天馬上降下，因此預估過年後門診開診恢復，將不會進入流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件措施將於今年2月28日截止。

流感疫情變化，疾管署長羅一鈞分析，從近1、2週趨勢來看，3月就會明確看到B流超車A流，預計春季還會再有一小波疫情，單週就診最高11萬人次，不過不至於進入流行期，詳細疫情走勢仍要看下週變化。因本流感季3種主要流感型別都已流行過，預估今年夏季流感流行機率不高。