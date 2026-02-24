桃園肺癌篩檢再加碼 新增50至65歲市民、電廠周邊居民等5族群

桃園市2023年3月起推動低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢，截至今年1月31日已逾5萬8837人完成篩檢，共找出359案確診肺癌，其中326案為早期個案，早期發現率逾9成；另有4163案經影像判讀建議需進一步追蹤。衛生局今宣布再度擴大篩檢對象，新增50至65歲一般市民、電廠及焚化爐周邊居民等5大族群，歡迎符合資格的市民踴躍受檢。

衛生局表示，此次新增篩檢族群涵蓋範圍廣泛，包含50至65歲一般市民，由市府補助部分費用，符合資格者僅需自付1800元；同時擴增桃園市境內9處電廠及3處焚化爐周邊下風處1公里範圍內里別，且年滿40歲、久居10年以上的市民，也納入免費篩檢對象。

衛生局表示，過去曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二等親女性，原本設有「10年內」的年限限制，此次一併取消，讓更多高風險族群受惠。此外，也新增40歲以上、2023年至2025年間曾獲桃園市政府衛生局公開表揚的優良各類醫事人員，以及40歲以上任職於桃園市急救責任醫院、執業登記滿3年以上且須輪值三班制的績優護理人員，以感謝醫護人員的辛勞付出。

衛生局表示，擴大肺癌篩檢放寬受檢範圍，目的在確保更多市民能夠受益，提高早期偵測和治療的機會。符合篩檢資格的市民，可至衛生局肺癌篩檢預約平台線上預約申請，若篩檢結果顯示肺部異常，也務必依照醫師建議進一步就醫追蹤。