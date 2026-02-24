快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

花蓮失智確診率全國第二 慈濟樂健康耆老學園啟用支持失智症家庭

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟樂健康耆老學園區內部採光明亮，有簡易運動器材供長者使用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮慈濟樂健康耆老學園區內部採光明亮，有簡易運動器材供長者使用。圖／花蓮縣政府提供

花蓮高齡人口比例偏高，為因應失智照顧需求，「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌畫興建，今天舉行落成啟用典禮，成為全縣第20座日間照顧中心，也是第2座純失智型日照中心，盼打造結合陪伴、健康促進與社區共融的長者支持基地。

依花蓮縣2025年統計資料，失智症推估人數為5352人，確診人數4980人，確診率達93.05％，居全國第二；全縣原有19座日間照顧中心，新據點啟用後增至20座，占地300多坪。

該學園由慈濟基金會籌備9年，選址於慈濟園區周邊設置。啟用典禮由慈濟基金會副總暨長照中心召集人林碧玉、衛福部長照司副司長吳希文、照護司長蔡淑鳳、花蓮縣衛生局長朱家祥及慈濟醫療體系主管揭牌。

學園主任張幸齡表示，2樓做為日照中心依失智長者需求規畫安全、友善且可自在活動的空間，可收托45名純失智長者，採「在地化、家庭式、小單元」模式，提供就近照顧服務，同步協助家庭減輕照護壓力。

園區規畫3層樓空間，內部以明亮採光營造溫馨氛圍，安排規律運動、有氧肌力訓練、多元復能課程及營養餐食，並透過固定作息維持生活穩定。另由專業人員協助服藥管理與健康觀察，定期回饋家屬照護情形，提升整體照顧品質，1樓空間提供家庭照顧者喘息與交流場域。

3樓未來將規畫為失智型團體家屋，提供24小時家庭式照護服務；園區也將提供慈濟二手輔具供民眾免費申請，減輕家庭負擔。

吳希文表示，衛福部今年推動長照3.0政策，重點之一為醫療與長照整合，截至去年底全台已設置超過216處ABC據點，期盼促進健康老化、在地安老與善終目標，肯定學園已朝健康老化目標邁進。

林碧玉指出，學園可望成為典範場域，讓長者在此學習健康生活，年輕世代也能投入服務，未來若各社區皆能建立類似空間，成為長者食堂、學習中心與喘息據點，將有助營造友善高齡社會。

花蓮慈濟樂健康耆老學園區內部採光明亮，有簡易運動器材供長者使用。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟樂健康耆老學園區內部採光明亮，有簡易運動器材供長者使用。記者王思慧／攝影
「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌畫興建，今天舉行落成啟用典禮。記者王思慧／攝影
「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌畫興建，今天舉行落成啟用典禮。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟樂健康耆老學園區規畫3層樓空間，內部以明亮採光營造溫馨氛圍。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟樂健康耆老學園區規畫3層樓空間，內部以明亮採光營造溫馨氛圍。記者王思慧／攝影

失智症 慈濟 長照 花蓮 衛福部

延伸閱讀

花蓮第2座失智日照中心 慈濟樂健康耆老學園啟用

影／台大北護分院攜手跨界夥伴 以藝術翻轉失智印象

陶曉清書寫「興沖沖地活」創作抗癌、照顧失智夫

別讓「皮蛇」偷走記憶！研究發現：及早治療皰疹可降23%失智風險

相關新聞

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。 「減肥告急！」「來健身房還債

高齡大型車駕駛「超時」裁罰金額下修 最快5月實施

過去大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，考量長期缺工困境，因此放寬至68歲，但限制行駛時間從上午6時至晚間6時。交通部...

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里，不少民眾均收到國家警報簡訊。中央氣象署地震測報中心...

剩餘年菜還堆冰箱？醫警告覆熱「致癌風險」：一類蔬菜最危險

過年後人們家裡經常留下許多剩餘的年菜。婦產科主治醫師邱筱宸發文，稱年菜經過反覆加熱後，不僅營養會被破壞殆盡，深綠色蔬菜更可能產生致癌物亞硝胺、增加罹癌風險，她呼籲應用「分裝加熱」的方式，才能有效殺除菜色裡的細菌。

小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

現代人習慣長時間配戴藍牙耳機，不論通勤、上班或追劇都離不開，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」提醒，長時間配戴入耳式耳機，可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。

沒待轉區就能直接左轉？機車族小心挨罰1800元 警提醒4判斷原則

許多騎士習慣以路口是否有劃設機車待轉區來決定行駛動向，認為「沒待轉區就能直接左轉」。然而，台中市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。