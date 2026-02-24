花蓮失智確診率全國第二 慈濟樂健康耆老學園啟用支持失智症家庭

花蓮高齡人口比例偏高，為因應失智照顧需求，「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌畫興建，今天舉行落成啟用典禮，成為全縣第20座日間照顧中心，也是第2座純失智型日照中心，盼打造結合陪伴、健康促進與社區共融的長者支持基地。

依花蓮縣2025年統計資料，失智症推估人數為5352人，確診人數4980人，確診率達93.05％，居全國第二；全縣原有19座日間照顧中心，新據點啟用後增至20座，占地300多坪。

該學園由慈濟基金會籌備9年，選址於慈濟園區周邊設置。啟用典禮由慈濟基金會副總暨長照中心召集人林碧玉、衛福部長照司副司長吳希文、照護司長蔡淑鳳、花蓮縣衛生局長朱家祥及慈濟醫療體系主管揭牌。

學園主任張幸齡表示，2樓做為日照中心依失智長者需求規畫安全、友善且可自在活動的空間，可收托45名純失智長者，採「在地化、家庭式、小單元」模式，提供就近照顧服務，同步協助家庭減輕照護壓力。

園區規畫3層樓空間，內部以明亮採光營造溫馨氛圍，安排規律運動、有氧肌力訓練、多元復能課程及營養餐食，並透過固定作息維持生活穩定。另由專業人員協助服藥管理與健康觀察，定期回饋家屬照護情形，提升整體照顧品質，1樓空間提供家庭照顧者喘息與交流場域。

3樓未來將規畫為失智型團體家屋，提供24小時家庭式照護服務；園區也將提供慈濟二手輔具供民眾免費申請，減輕家庭負擔。

吳希文表示，衛福部今年推動長照3.0政策，重點之一為醫療與長照整合，截至去年底全台已設置超過216處ABC據點，期盼促進健康老化、在地安老與善終目標，肯定學園已朝健康老化目標邁進。

林碧玉指出，學園可望成為典範場域，讓長者在此學習健康生活，年輕世代也能投入服務，未來若各社區皆能建立類似空間，成為長者食堂、學習中心與喘息據點，將有助營造友善高齡社會。 花蓮慈濟樂健康耆老學園區內部採光明亮，有簡易運動器材供長者使用。記者王思慧／攝影 「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌畫興建，今天舉行落成啟用典禮。記者王思慧／攝影 花蓮慈濟樂健康耆老學園區規畫3層樓空間，內部以明亮採光營造溫馨氛圍。記者王思慧／攝影