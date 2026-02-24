台歐盟品種權合作 採認擴大納入文心蘭

農業部今天表示，台灣與歐盟在植物品種保護合作上有重大突破，採認擴大納入文心蘭，確保台灣在全球蘭花供應鏈的核心地位。

「台歐盟相互採認蝴蝶蘭及文心蘭品種權檢定報告行政協定」由歐盟植物品種保護局主席馬蒂納（Francesco Mattina）與農糧署署長姚士源今天在農業部簽署，農業部次長胡忠一和歐洲經貿辦事處經貿組組長邵恩博（Christoph Saurenbach）共同見證。

根據農業部新聞稿，協定簽署後，延續雙方在蝴蝶蘭品種權的成功經驗，更為文心蘭產業開闢外銷通道。未來台灣蝴蝶蘭及文心蘭品種進入歐盟市場，將可快速獲得品種權保護，確保台灣在全球蘭花供應鏈的核心地位。

農業部說，未來台灣育種者向歐盟申請蝴蝶蘭與文心蘭品種權，經農業部出具品種檢定報告，可免除在歐盟進行重複檢定的冗長程序，以最快的速度取得品種權，有助業者拓展歐洲市場，象徵台歐經貿關係邁向新高度。

農業部表示，台灣自2016年起即與歐盟展開品種權合作，2019年簽署相互採認蝴蝶蘭品種檢定報告行政協定，並於2023年續簽行政協定，大幅減少育種者申請時間及費用，成效顯著。

為進一步深耕歐洲市場及呼應國內文心蘭產業的強烈需求，農業部積極推動擴大合作範圍，經多次的協商與技術調和，終於達成共識，將文心蘭納入相互採認範疇。

農業部強調，未來將持續以台歐盟合作為典範，將合作經驗擴散至其他具外銷潛力的作物，透過強大的品種權保護機制，確保台灣育種家的心血在全球市場獲得應有的保障與收益，為台灣農業開拓更寬廣的永續商機。