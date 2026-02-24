雲林馬嗚山萬人吃飯擔3/3登場 今年有新風味鎮安宮歡迎來呷平安

雲林縣定民俗的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」，也是國內元宵3大民俗活動之一，3月3日元宵節將在東勢媽祖埔、褒忠六塊寮盛大登場，今年首次兩村合辦，估計將有超過萬人共同呷平安，除了傳統米食、湯品，更有烤大豬和烤鱷魚，鎮安宮歡迎全國各界一起來吃平安。

今天鎮安宮舉行吃飯擔宣傳會，雲林縣副縣長陳璧君、農糧署中區分署副分署長徐惠瑩、東勢鄉長張健福、褒忠鄉長陳建名、台塑麥寮管理部副總蔡建樑及地方民代等人參加，並品嘗今年的飯擔料理。

鎮安宮指出，馬鳴山五年千歲「吃飯擔」已延百年，當地村民在元宵節迎請五年千歲出巡遶境祈求消除瘟疫，吃飯擔是流傳的習俗之一，這項由村民自發準備飯擔犒勞遶境隊伍的活動規模愈來愈大，每年都有萬人一起「呷平安」，象徵分食共享，凝聚民心。

主委章金樹表示，鎮安宮轄含蓋褒忠、東勢鄉分為5股14庄，每年由主普股、主會股、主壇股、主醮股、三官首股輪值，今年以「作伙來雙迎」為主軸，由主會股的東勢月眉村媽祖埔及褒忠馬鳴村六塊主辦，15年一輪，相當難得。

他說，往年兩村落各別辦吃飯擔，今年選定兩村交界的快速道路高架橋下首度合辦，象徵兩地合作共榮，別具意義。元宵節當天中午精彩表演、五年千歲王爺遶境及戶外影展、扛飯擔體驗等陸續登場，下午東西遶境隊伍會合後，進入飯擔會場後鳴砲開動，預計將有上萬人席地餐「呷平安」。

今年輪值的月眉村長張見文、馬鳴村長許文禎說，今年除備有傳統口味的油飯、炒米粉、酸菜鴨，更推出烤大豬、烤鱷魚等料理，兩村400多戶將全力投入備餐，把「尚好料」的飯菜，讓大家大快朵頤。

陳璧君指出，延傳百年的吃飯擔2014登錄為縣定無形民俗文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列台灣三大元宵民俗廟會活動，目前鎮安宮的「馬鳴山五年千歲大科」已獲登錄為國家重要民俗，未來會持續爭取將吃飯擔也一併列入，讓這項珍貴的傳統習俗，延綿不絕，元宵當天當地村民總動員，以高規格誠意歡迎全國鄉親一同來呷平安。 馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔除了傳統古早味飯菜料理，今年烤鱷魚也將上菜，3月3日元宵節歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／翻攝 和北天燈、南峰炮列為國內三大元宵廟會的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」將於3月3日元宵節盛大登場，歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／攝影 和北天燈、南峰炮列為國內三大元宵廟會的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」將於3月3日元宵節盛大登場，歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／攝影