快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

雲林馬嗚山萬人吃飯擔3/3登場 今年有新風味鎮安宮歡迎來呷平安

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
和北天燈、南峰炮列為國內三大元宵廟會的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」將於3月3日元宵節盛大登場，歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／攝影
和北天燈、南峰炮列為國內三大元宵廟會的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」將於3月3日元宵節盛大登場，歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／攝影

雲林縣定民俗的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」，也是國內元宵3大民俗活動之一，3月3日元宵節將在東勢媽祖埔、褒忠六塊寮盛大登場，今年首次兩村合辦，估計將有超過萬人共同呷平安，除了傳統米食、湯品，更有烤大豬和烤鱷魚，鎮安宮歡迎全國各界一起來吃平安。

今天鎮安宮舉行吃飯擔宣傳會，雲林縣副縣長陳璧君、農糧署中區分署副分署長徐惠瑩、東勢鄉長張健福、褒忠鄉長陳建名、台塑麥寮管理部副總蔡建樑及地方民代等人參加，並品嘗今年的飯擔料理。

鎮安宮指出，馬鳴山五年千歲「吃飯擔」已延百年，當地村民在元宵節迎請五年千歲出巡遶境祈求消除瘟疫，吃飯擔是流傳的習俗之一，這項由村民自發準備飯擔犒勞遶境隊伍的活動規模愈來愈大，每年都有萬人一起「呷平安」，象徵分食共享，凝聚民心。

主委章金樹表示，鎮安宮轄含蓋褒忠、東勢鄉分為5股14庄，每年由主普股、主會股、主壇股、主醮股、三官首股輪值，今年以「作伙來雙迎」為主軸，由主會股的東勢月眉村媽祖埔及褒忠馬鳴村六塊主辦，15年一輪，相當難得。

他說，往年兩村落各別辦吃飯擔，今年選定兩村交界的快速道路高架橋下首度合辦，象徵兩地合作共榮，別具意義。元宵節當天中午精彩表演、五年千歲王爺遶境及戶外影展、扛飯擔體驗等陸續登場，下午東西遶境隊伍會合後，進入飯擔會場後鳴砲開動，預計將有上萬人席地餐「呷平安」。

今年輪值的月眉村長張見文、馬鳴村長許文禎說，今年除備有傳統口味的油飯、炒米粉、酸菜鴨，更推出烤大豬、烤鱷魚等料理，兩村400多戶將全力投入備餐，把「尚好料」的飯菜，讓大家大快朵頤。

陳璧君指出，延傳百年的吃飯擔2014登錄為縣定無形民俗文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列台灣三大元宵民俗廟會活動，目前鎮安宮的「馬鳴山五年千歲大科」已獲登錄為國家重要民俗，未來會持續爭取將吃飯擔也一併列入，讓這項珍貴的傳統習俗，延綿不絕，元宵當天當地村民總動員，以高規格誠意歡迎全國鄉親一同來呷平安。

馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔除了傳統古早味飯菜料理，今年烤鱷魚也將上菜，3月3日元宵節歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／翻攝
馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔除了傳統古早味飯菜料理，今年烤鱷魚也將上菜，3月3日元宵節歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／翻攝
和北天燈、南峰炮列為國內三大元宵廟會的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」將於3月3日元宵節盛大登場，歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／攝影
和北天燈、南峰炮列為國內三大元宵廟會的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」將於3月3日元宵節盛大登場，歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／攝影
和北天燈、南峰炮列為國內三大元宵廟會的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」將於3月3日元宵節盛大登場，歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／攝影
和北天燈、南峰炮列為國內三大元宵廟會的褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔」將於3月3日元宵節盛大登場，歡迎大家來體驗並共享庄腳呷平安的樂趣。記者蔡維斌／攝影

元宵節

延伸閱讀

雲林春節訂房率奪雙冠 縣府分析應是這原因

蕃薯之鄉水林改以路跑辦蕃薯節 免費香焢蕃薯呷免驚

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

媲美星級飯店 海清宮砸4億蓋「休閒大樓」 可容5百多人入住

相關新聞

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。 「減肥告急！」「來健身房還債

高齡大型車駕駛「超時」裁罰金額下修 最快5月實施

過去大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，考量長期缺工困境，因此放寬至68歲，但限制行駛時間從上午6時至晚間6時。交通部...

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里，不少民眾均收到國家警報簡訊。中央氣象署地震測報中心...

剩餘年菜還堆冰箱？醫警告覆熱「致癌風險」：一類蔬菜最危險

過年後人們家裡經常留下許多剩餘的年菜。婦產科主治醫師邱筱宸發文，稱年菜經過反覆加熱後，不僅營養會被破壞殆盡，深綠色蔬菜更可能產生致癌物亞硝胺、增加罹癌風險，她呼籲應用「分裝加熱」的方式，才能有效殺除菜色裡的細菌。

小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

現代人習慣長時間配戴藍牙耳機，不論通勤、上班或追劇都離不開，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」提醒，長時間配戴入耳式耳機，可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。

沒待轉區就能直接左轉？機車族小心挨罰1800元 警提醒4判斷原則

許多騎士習慣以路口是否有劃設機車待轉區來決定行駛動向，認為「沒待轉區就能直接左轉」。然而，台中市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。