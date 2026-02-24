聯馥食品鮮菇殘留農藥、知名連鎖咖啡廳紙容器螢光劑超標 食藥署攔截
衛福部食藥署今天公布邊境查驗不符食安規定品項，水產品、農產品等共12項被攔截要求退運或銷毀，其中一批為知名業者「聯馥食品」報驗的法國新鮮波特菇，被檢出農藥殘留不合格；另有知名連鎖咖啡店「玉津」一批從中國輸入的紙盤被檢出螢光劑不合格，另一批菲律賓業者輸入的餅乾，因防腐劑殘留不符規定，均被要求退運或銷毀。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，輸入業者「津喜企業有限公司」報驗的中國紙盤，其外觀印有「玉津」商標字樣，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」 ，螢光增白劑為不得檢出，這批中國製造的紙盤共398.4公斤，在邊境必須退運或銷毀，另針對這家公司，邊境抽驗比率將調升為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。
國內知名大型食品業者聯馥食品股份有限公司，報驗一批由法國輸入的「新鮮波特菇」共8公斤。劉芳銘說，這批香菇被檢出農藥滅芬農殘留0.02ppm，依「農藥殘留容許量標準」，滅芬農於波特菇為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，這批不符規定的鮮香菇，依法須退運及銷毀，食藥署針對聯馥公司同號列產品提高抽驗比率為加強抽批，查驗比率20%至50%。
業者「德來貿易有限公司」，從菲律賓進口一批品牌為「LAURA’S」的餅乾，劉芳銘說，這批餅乾共363公斤，被檢出人造奶油含防腐劑己二烯酸量為每公斤1.2克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」 ，防腐劑己二烯酸鉀於人造奶油的用量以己二烯酸計為每公斤1.0 克以下。這批菲律賓的餅乾在邊境必須退運或銷毀，食藥署針對該公司抽驗比率調升至20%至50%。
