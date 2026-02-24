快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

聽新聞
0:00 / 0:00

聯馥食品鮮菇殘留農藥、知名連鎖咖啡廳紙容器螢光劑超標 食藥署攔截

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
輸入業者「津喜企業有限公司」報驗的中國紙盤，其外觀印有「玉津」商標字樣，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」 ，螢光增白劑為不得檢出。圖／食藥署提供
輸入業者「津喜企業有限公司」報驗的中國紙盤，其外觀印有「玉津」商標字樣，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」 ，螢光增白劑為不得檢出。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不符食安規定品項，水產品、農產品等共12項被攔截要求退運或銷毀，其中一批為知名業者「聯馥食品」報驗的法國新鮮波特菇，被檢出農藥殘留不合格；另有知名連鎖咖啡店「玉津」一批從中國輸入的紙盤被檢出螢光劑不合格，另一批菲律賓業者輸入的餅乾，因防腐劑殘留不符規定，均被要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，輸入業者「津喜企業有限公司」報驗的中國紙盤，其外觀印有「玉津」商標字樣，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」 ，螢光增白劑為不得檢出，這批中國製造的紙盤共398.4公斤，在邊境必須退運或銷毀，另針對這家公司，邊境抽驗比率將調升為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

國內知名大型食品業者聯馥食品股份有限公司，報驗一批由法國輸入的「新鮮波特菇」共8公斤。劉芳銘說，這批香菇被檢出農藥滅芬農殘留0.02ppm，依「農藥殘留容許量標準」，滅芬農於波特菇為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，這批不符規定的鮮香菇，依法須退運及銷毀，食藥署針對聯馥公司同號列產品提高抽驗比率為加強抽批，查驗比率20%至50%。

業者「德來貿易有限公司」，從菲律賓進口一批品牌為「LAURA’S」的餅乾，劉芳銘說，這批餅乾共363公斤，被檢出人造奶油含防腐劑己二烯酸量為每公斤1.2克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」 ，防腐劑己二烯酸鉀於人造奶油的用量以己二烯酸計為每公斤1.0 克以下。這批菲律賓的餅乾在邊境必須退運或銷毀，食藥署針對該公司抽驗比率調升至20%至50%。

國內知名大型食品業者聯馥食品股份有限公司，報驗一批由法國輸入的「新鮮波特菇」共8公斤。圖／食藥署提供
國內知名大型食品業者聯馥食品股份有限公司，報驗一批由法國輸入的「新鮮波特菇」共8公斤。圖／食藥署提供

延伸閱讀

法國波特菇、中國薄荷農藥超標 全數邊境攔截

食藥署成立團隊 協助加速取證

食藥署最新食品監測結果 標示不實累犯重罰7萬

陸進口168公斤「空膠囊」 食藥署邊境檢出含一級致癌農藥「環氧乙烷」

相關新聞

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。 「減肥告急！」「來健身房還債

高齡大型車駕駛「超時」裁罰金額下修 最快5月實施

過去大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，考量長期缺工困境，因此放寬至68歲，但限制行駛時間從上午6時至晚間6時。交通部...

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里，不少民眾均收到國家警報簡訊。中央氣象署地震測報中心...

剩餘年菜還堆冰箱？醫警告覆熱「致癌風險」：一類蔬菜最危險

過年後人們家裡經常留下許多剩餘的年菜。婦產科主治醫師邱筱宸發文，稱年菜經過反覆加熱後，不僅營養會被破壞殆盡，深綠色蔬菜更可能產生致癌物亞硝胺、增加罹癌風險，她呼籲應用「分裝加熱」的方式，才能有效殺除菜色裡的細菌。

小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

現代人習慣長時間配戴藍牙耳機，不論通勤、上班或追劇都離不開，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」提醒，長時間配戴入耳式耳機，可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。

沒待轉區就能直接左轉？機車族小心挨罰1800元 警提醒4判斷原則

許多騎士習慣以路口是否有劃設機車待轉區來決定行駛動向，認為「沒待轉區就能直接左轉」。然而，台中市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。