年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。





「減肥告急！」「來健身房還債啦！」年假結束，社群媒體上出現各種挽救身材的減肥口號與行動。許多人在過年期間，健康管理跟著放假。美食當前，健康維持被冷落一旁，於是，馬年開春後許多民眾預計回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。《遠見》訪問佳齡健康運動醫學總監、曾任「台灣最速男」楊俊瀚物理治療師的陳曉謙，破除三大運動迷思，讓大家能動得開心又健康！

隨著近年健身運動風潮湧現，除了健身房家數如雨後春筍般增多，也出現多起民眾健身發生的運動傷害與意外。因此，建立正確健身運動概念，才能在提升運動成效的同時，降低受傷風險，一舉兩得。

迷思一：有在動，就是運動！

建議：活動與運動不同，釐清運動目的

陳曉謙提到，活動是泛指讓肌肉消耗能量的活動，但運動是能維持或提升體適能的活動，因此，根據各人不同的身體狀況，運動也會有不同內涵，例如，頂尖運動員屬長時間在從事高強度訓練的人，跑操場五圈對運動員來說可能就不算運動，相對的，對一般大眾來說可能就已達到運動的目的。

簡單來說，體適能是指身體為了生活及適應外在環境所需的能力，包含肌力、心肺耐力、平衡、柔軟度等。陳曉謙以爬山做比喻，若爬山容易喘不過氣，表示心肺功能待提升；腿很痠則可能是肌力或肌耐力不足；而年長者走路身體搖晃就和平衡有關。

因此，陳曉謙建議，若要提升身體能力，建議掌握自己的身體狀況，才知道該透過運動，加強體適能的哪些面向。

迷思二：重訓才是王道！

建議：根據需求，選擇合適運動項目

提到運動，許多人會直覺想到舉啞鈴、練臥推等重量訓練，為什麼很多人會認為重訓就是運動王道呢？

同時身兼肌力體能訓練師的陳曉謙比喻，肌力、心肺耐力、柔軟度等就像是內功，如果我們要學各式各樣的武功，只要內功夠強，學什麼都快，而對於提升肌力來說，重量訓練、阻力訓練是最有效的方式。而健身房就像百寶箱，裡面有各式各樣的器材可供使用。從最簡單到最難的動作，從適合初學者、年長者的運動到給奧運、職業選手的訓練，幾乎都可以在健身房或透過重量訓練完成。

據過往的研究，所有運動項目中，重訓的受傷機率其實比競技類運動低，但若操作不當，重訓受傷的嚴重程度也是數一數二，可以說「成也重訓，敗也重訓。」

由於健身器材操作不當可能會帶來嚴重甚至永久的運動傷害，因此陳曉謙認為，健身新手到健身房使用器材最好有教練或指導員從旁協助。不同類型的運動如跑步、重訓，所增進的體適能不同（如肌力、心肺耐力等），建議依自身需求來選擇合適的運動方式。

對小資族來說，預算有限無法購買健身房的教練課程，或單純想增加活動量，保持運動習慣，可以先從走路、慢跑、上下樓梯等技術門檻較低、且可自行執行的運動開始，若擔心無聊或沒人陪伴，則可以嘗試球類運動如羽球、桌球、籃球等。

迷思三：比賽或路跑前，卯起來練

建議：運動強度宜循序漸增，別忘了熱身

愈來愈多民眾會參加馬拉松、路跑等運動賽事，但有些人在比賽前才開始密集訓練，若平常沒有運動習慣，一下運動過度，反而可能造成拉傷、扭傷等運動傷害。

對此，陳曉謙提到，按照運動訓練法則，每周增加的運動強度不要超過10%。意思就是，若原本一周平均走20000步，下周則可以嘗試22000步，或可以用時間來計算，例如一週原本慢跑30分鐘，下週則調整為40分鐘或2趟20分鐘。

不只要注意運動量與強度要循序漸進，運動過程也要隨時注意身體狀況，若有刺痛、腳麻、頭暈、無力等症狀，別逞強，應該暫停運動，先尋求醫療人員的建議。另外，陳曉謙也呼籲別忘了最重要的運動傷害預防方法：運動前先做熱身活動。

（本文出自2025.02.20《遠見》網站