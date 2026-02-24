小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘
現代人習慣長時間配戴藍牙耳機，不論通勤、上班或追劇都離不開，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」提醒，長時間配戴入耳式耳機，可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。
張嘉峻指出，在門診中常遇到學生或上班族抱怨耳朵發癢、悶塞，誤以為只是耳屎過多造成，但其實與長時間配戴耳機有關。他形容入耳式耳機就像「塞子」，會將耳道密封，使耳內溫度升高、濕度增加，形成適合微生物生長的環境。
他引述研究指出，配戴耳機僅1小時，耳道內細菌量就可能明顯增加，甚至有研究顯示增長率可達數倍至十多倍，讓耳道宛如細菌與黴菌的「溫室」。
張嘉峻提醒，若出現耳內劇烈搔癢、耳道分泌物伴隨異味，或聽覺悶塞像隔著一層膜，可能是外耳道真菌感染的警訊，應盡速就醫。他也強調，切勿自行用棉花棒深入掏挖，以免將黴菌孢子推得更深，甚至造成耳道受傷，引發更嚴重的發炎或蜂窩性組織炎。
針對有長期配戴耳機需求的族群，張嘉峻建議注意以下三點：
適度放風：每戴約50分鐘就取下耳機，讓耳道呼吸通風。
定期清潔：耳機套應定期以酒精消毒，保持乾爽。
尋求協助：若出現耳朵不適，切勿自行挖耳，應立即就醫由耳鼻喉科醫師檢查治療。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。