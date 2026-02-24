小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
長時間配戴藍牙耳機可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。示意圖／ingimage
現代人習慣長時間配戴藍牙耳機，不論通勤、上班或追劇都離不開，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」提醒，長時間配戴入耳式耳機，可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。

張嘉峻指出，在門診中常遇到學生或上班族抱怨耳朵發癢、悶塞，誤以為只是耳屎過多造成，但其實與長時間配戴耳機有關。他形容入耳式耳機就像「塞子」，會將耳道密封，使耳內溫度升高、濕度增加，形成適合微生物生長的環境。

他引述研究指出，配戴耳機僅1小時，耳道內細菌量就可能明顯增加，甚至有研究顯示增長率可達數倍至十多倍，讓耳道宛如細菌與黴菌的「溫室」。

張嘉峻提醒，若出現耳內劇烈搔癢、耳道分泌物伴隨異味，或聽覺悶塞像隔著一層膜，可能是外耳道真菌感染的警訊，應盡速就醫。他也強調，切勿自行用棉花棒深入掏挖，以免將黴菌孢子推得更深，甚至造成耳道受傷，引發更嚴重的發炎或蜂窩性組織炎。

針對有長期配戴耳機需求的族群，張嘉峻建議注意以下三點：

適度放風：每戴約50分鐘就取下耳機，讓耳道呼吸通風。

定期清潔：耳機套應定期以酒精消毒，保持乾爽。

尋求協助：若出現耳朵不適，切勿自行挖耳，應立即就醫由耳鼻喉科醫師檢查治療。

