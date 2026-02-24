星宇航空台北-布拉格航線明早10時開賣 前導片蔡依林身穿機長制服

星宇航空台北-布拉格航線將於明日上午10時正式開賣，開賣前夕，官方社群今日搶先釋出1支神秘前導影片，影片中可見亞洲流行天后-JOLIN蔡依林身穿星宇航空機長制服，步伐從容地走向星宇航空的飛機，短短15秒引發熱議。

星宇航空台北-布拉格航線將於明日上午10時正式開賣，今天率先於官方臉書社群發布1支15秒的前導影片（https://www.facebook.com/watch/?v=4411574848988830&rdid=Qp22397h8juyTqXm），影片中可聽到熟悉的「布拉格廣場」前奏旋律緩緩響起，而亞洲流行天后-JOLIN蔡依林竟身穿星宇航空機長制服，步伐從容地走向星宇航空的飛機，影片未揭露更多資訊，留下巨大想像空間。

同時間，JOLIN也在個人社群分享布拉格當地拍攝畫面，與星宇航空隔空呼應，外界解讀為即將公開的重大合作暖身，粉絲直呼「夢幻聯名」成真，期待值拉滿。

提到布拉格，最廣為人知的即是蔡依林2003年推出的經典作品「布拉格廣場」，紅遍華語樂壇20多年，歌曲以捷克首都布拉格為靈感創作，描繪對於異國風情的浪漫想像，而當年MV其實是在台灣拍攝，其中「布拉格廣場沒有許願池」的美麗誤會更成為歌迷們多年熱議的話題。

星宇航空釋出該前導影片後，外界猜測，星宇航空選定布拉格作為第一條歐洲航線，影片中的JOLIN還穿上機長制服是否有其含義、雙方是否將攜手打造全新版本。對此，星宇航空僅表示，所有答案，將於明天中午12時正式揭曉。