6旬婦罹鈣化性肌腱炎肩劇痛手難舉 體外震波治療緩解免開刀
66歲婦人右肩疼痛近1年，近半月疼痛加劇，連梳頭、拿東西手都難舉，後至台南新營營新醫院求診，確認罹患「鈣化性肌腱炎」，經體外震波治療，疼痛明顯改善免開刀。
不過醫師也提醒，若肩膀疼痛持續數周未改善，或出現抬手困難、夜間痛醒等情形，應及早就醫檢查，透過影像與專業評估，選擇合適治療方式，避免延誤導致症狀惡化。
營新醫院今天發布上述案例，院方說，患者曾到他院就醫並被建議接受手術治療。後轉至營新醫院骨科求診，理學檢查發現右肩在抬舉與內轉時出現劇烈疼痛與活動受限，X 光檢查顯示棘上肌肌腱（supraspinatus tendon）有明顯鈣化沉積。
經檢查發現是常見於中高齡族群的「鈣化性肌腱炎」。醫師評估後，建議採用非侵入性的體外震波治療。
患者在去年11至12月間，共接受6次體外震波治療（每周 2 次）。治療後追蹤 X 光顯示，原本清楚可見的鈣化病灶已明顯減少，臨床上肩膀疼痛大幅下降，關節活動度明顯改善，生活功能逐步恢復。
營新醫院院長鄭群亮說，體外震波治療透過高能量震波在組織內刺激局部血管新生與組織修復，促進肌腱與軟組織的新陳代謝，而直接消融鈣化沉積。相較於手術，體外震波治療具有不需開刀、不必服藥、治療時間短、風險低等優點，對於肩膀反覆疼痛、久治不癒的肌腱炎及鈣化性肌腱炎患者，是相當安全且有效治療選擇。
