嘉縣衛生局公布元宵抽驗結果 32件湯圓及餡料全數符合規定
元宵節將至，嘉義縣衛生局為確保民眾食用安全，近日針對超市、賣場、傳統市場及食品製造廠展開應景食品抽驗。本次共抽驗湯圓及湯圓餡料32項目，針對防腐劑、硼砂、規定外色素、甜味劑及殺菌劑進行檢驗，結果全數符合規定。
局長趙紋華表示，業者為了延長保存期限或改善色澤，有時會添加食品防腐劑，雖然在標準劑量內合法，但長期過量攝取會增加肝腎負擔。此外，常用於增添口感的硼砂具毒性，依法不得檢出，若誤食可能導致嘔吐、腹瀉，嚴重者甚至引發休克。
衛生局指出，甜味劑若食用過量易造成腸胃功能失調；而具漂白作用的過氧化氫若殘留於食品，會刺激腸胃黏膜並引發噁心嘔吐。趙紋華呼籲，業者使用食品添加物應遵守相關規格標準，違規者可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
民眾選購包裝食品時，應優先選擇包裝完整、標示詳盡的產品。購買散裝食品則要觀察外觀，避免挑選顏色過於鮮豔、白皙，或帶有刺鼻、酸臭味的食材。由於湯圓由糯米製成較不易消化，建議民眾食用時細嚼慢嚥，年長者與幼兒可將湯圓切小塊後再進食。
相關抽驗結果已公布於衛生局網站「食（藥）品安全報你知」專區。民眾若有食品安全衛生疑問，可電洽衛生局專線05-3620613諮詢。
