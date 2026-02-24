高鐵春節連假日均運量26.6萬創新高 列車可靠度、準點率100%

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2026台灣高鐵（2633）春節疏運23日順利完成，高鐵公司統計，11天疏運期間，共發出2,171班次列車，總計疏運旅客逾292.5萬人次，平均每日約26.6萬人次，為歷年春節疏運日均最高。旅運最高峰落於2/19(初三)達32.5萬人次，為營運以來單日第三高；今年台灣高鐵首度推出「當日自由座等候時間預估」服務，並與LINE TODAY合作提供旅客多元管道查詢，同時在高鐵營運、維修單位全力投入下，疏運期間車組可靠度保持在100%高水準，也讓發車率及準點率均達100%。

台灣高鐵公司感謝旅客配合分流搭乘，共同成就更加舒適、優質與平順的乘車品質。面對即將到來的和平紀念日疏運（2/26至3/2），台灣高鐵公司將持續辦理「當日自由座等候時間預估」服務，並繼續攜手LINE TODAY提供更加便利、即時的公共服務，敬請連假期間計劃搭乘高鐵自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」，預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間，享受更加順暢、舒適的高鐵旅程。

今年春節假期長達9天，台灣高鐵為順利協助旅客春節返鄉，特別提前完成全車隊檢修，34組列車全數投入疏運行列，加強服務旅客。台灣高鐵公司衷心感謝全體同仁共同努力，完成疏運前之班次規劃、維修準備，確保各車次列車準時發車，第一線人員更於春節假期犧牲假期、堅守崗位、全力服務旅客；更感謝所有旅客的耐心等候與配合，依循人員指示、共同維持良好乘車秩序，使今年高鐵春節疏運得以順利完成。未來台灣高鐵公司將持續提供安全、穩定、可靠的旅運服務，以回饋旅客的支持與愛護。

