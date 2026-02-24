高齡大型車駕駛「超時」裁罰金額下修 最快5月實施

過去大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，考量長期缺工困境，因此放寬至68歲，但限制行駛時間從上午6時至晚間6時。交通部指出，現行將駕車時段限制列為「持照條件」，若超過日間行駛時段將開罰，處6000元以上、1.2萬元以下罰鍰。但駕駛並非無照駕駛，因此預告修法，調整改以「持普通駕照駕駛營業車」裁罰，違者可處1800至3600元，預計今年5月實施。

過去大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，考量汽車運輸業長期缺工困境，自2020年7月1日起修正放寬規定，允許汽車運輸業所屬、年滿65歲以上的大型車職業駕駛人，在符合相關條件下，申請延長持照年齡至68歲。

針對逾65歲且經核准延長持照的職業駕駛人，駕駛大型營業車輛規定僅限上午6時至下午6時等日間時段，如要夜間行駛須另外申請，若違反時段規定駕車，現行依「道路交通管理處罰條例」第21條第1項第9款「其他未依駕駛執照之持照條件規定駕車」開罰，處6000元以上、1.2萬元以下罰鍰。

交通部說，由於現行法則是將駕車時段限制列為「持照條件」，倘若駕駛人在日間出車，返程遇到塞車或車輛故障澄外，將車輛駛回時已構成逾時駕車狀況，也會遭罰。

但考量該等職業駕駛人，實際仍具普通駕駛執照的資格，並非無照駕駛，僅是受到工作及時間條件縣市，為兼顧處罰平衡性，因此預告修法。

交通部指出，修法草案明確律定，汽車運輸業所屬逾65歲大型車職業駕駛人，逾規定之日間時段駕車者，視為領有普通駕駛執照，該等違反行車條件的違規情形，將改依本條例第22條第1項第1款「領有普通駕駛執照，駕駛營業汽車營業」，調整為處1800元以上、3600元以下罰鍰。

交通部表示，本修法草案預告期為30日，將蒐集各界意見後，依法制作業程序辦理修正發布，預計於今年5月正式實施。