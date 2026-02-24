宜蘭員山水鄉光影慶元宵3大亮點 踩街、藝人演出最後煙火秀壓軸

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
員山燈節目前正在員山公園展出，共有11個燈區，展期至3月3日；27日安排踩街嘉年華、藝人表演與煙火秀。記者戴永華／攝影
宜蘭員山燈節目前正在員山公園每晚綻放美麗燈花，鄉公所為迎接元宵節「員山水鄉光影慶元宵」27日登場，活動3大亮點包括下午4時起的踩街嘉年華、晚上7時星光晚會、9時上演900秒的煙火秀壓軸，當天還會有水滴娃娃拍照拿好禮，千萬別錯過。

2026員山水鄉光影慶元宵分成兩大部分，2月13日是員山燈節點燈，每天下午5時起亮燈持續至3月3日；2月27日有精彩的踩街嘉年華，邀請藝人表演及璀璨煙火秀。

今年燈節的主燈是「員福馬」手捧金元寶，象徵福氣滿滿與財源滾滾。鄉長張宜樺表示，鄉公所在員山公園打造11處燈區，各具特色，此次活動還結合鄉內社區與學校，把孩子與居民親手繪製的創意燈籠集中展示，感受溫馨春節氣氛。

另一波27日即將登場的活動，鄉公所預告當天下午4時起，員山街頭將化身為大型行動劇場，至少有5團以上專業舞團領軍，結合在地社區發展協會與社團民眾展現創意裝扮與舞蹈，繽紛色彩豐富視覺，也炒熱街頭氣氛。

晚上7時的元宵星光晚會，邀請賴銘偉、向蕙玲、林吟蔚、臭屁囝仔等藝人演出，同時也會伴隨著員山公園主燈秀，感受光影變換與音樂的夢幻水世界。

900秒煙火秀是最後壓軸，分階段施放不同主題的煙火，點亮員山鄉夜空，也讓絢麗的火樹銀花與公園內的水滴寶寶光影相互輝映，象徵新年新希望。

員山鄉公所提醒，深受好評的「蒐集水滴寶寶」送贈品活動持續進行，民眾只要在員山公園拍好拍滿9處不同造型的水滴寶寶，經公所服務台確認，即可獲贈造型水壺或提袋限量紀念品，至「水的故鄉 樂活員山」臉書按讚，還可領取額外加碼禮。

民眾只要在員山公園拍好拍滿9處不同造型的水滴寶寶，經公所服務台確認，即可獲贈造型水壺或提袋限量紀念品。圖／民眾提供
員山燈節目前正在員山公園展至3月3日，主燈是「員福馬」，一旁是水滴娃娃吉祥物，27日將有踩街、藝人表演與煙火秀。記者戴永華／攝影
員山燈節目前正在員山公園展至3月3日，共有11個燈區，過年期間吸引很多人賞燈花。記者戴永華／攝影
員山燈節目前正在員山公園展至3月3日，主燈是「員福馬」，27日將安排踩街嘉年華、藝人表演與煙火秀。圖／鄉公所提供
員山燈節目前正在員山公園展至3月3日，主燈是「員福馬」，一旁是水滴娃娃吉祥物，27日將有踩街、藝人表演與煙火秀。記者戴永華／攝影
