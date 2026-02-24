台灣燈會倒數7天 嘉縣府公開12大亮點迎接千萬人潮
台灣燈會進入倒數7天，嘉義縣政府今天舉辦「光躍台灣・點亮嘉義—天天都精彩燈會亮點」發布會，完整公開16大在地燈區、12大必看亮點及交通資訊。縣長翁章梁表示，這次燈會不僅有21公尺高的主燈展演，更首度將大阪世博台灣館移師嘉義，並結合世界棒球經典賽轉播與大遊行，要讓全國民眾看見嘉義轉型的成果。他預估會有上千萬人潮湧入。
燈會以「光躍台灣・點亮嘉義」為核心，規畫16個主題燈區。其中12大必看亮點包含主燈「光沐—世界的阿里山」、開燈煙火秀與無人機展演。展演節目則邀請紙風車劇團、明華園總團、法國飛天白馬秀及愛爾蘭踢踏舞等國際級團隊輪番上陣。此外，深受親子歡迎的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」燈區與大阪世博「TECH WORLD館」也是本次重點。
翁章梁表示，這次燈會內容包含國內、國際與嘉義在地表演團體。2月28日「嘉義夢燈區」將率先點燈，邀請民眾利用228連假先來暖身。3月7日晚間將舉行近1000人參與的「team台灣大遊行」，現場更將架設大螢幕轉播世界棒球經典賽，由全台民眾一起為對戰韓國隊的台灣英雄加油。
交通方面，縣府備妥7處免費停車場，提供超過1萬個車位，並於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站及主要轉運點配置免費接駁車。民眾可透過官方網站即時查詢停車場剩餘車位、接駁動線及人車分流管制資訊。
為確保賞燈期間通訊不中斷，中華電信、遠傳電信及台灣大哥大等業者支援架設行動通訊臨時基地台。翁章梁表示，相關交通資訊與圖卡都會在臉書呈現，希望大家來到嘉義能感到順暢，帶著愉快心情回家。
翁章梁表示，大阪世博台灣館在日本曾吸引超過116萬人觀看，經中央評估人潮聚集效益，最終決定於嘉義燈會呈現。他指出，嘉義正從農業大縣轉型為兼具工業科技與消費產業的平衡縣份，希望透過燈會讓國人看見嘉義的改變。
針對人潮預估，翁章梁表示，往年台灣燈會紀錄至少有數百萬人，期盼今年嘉義燈會能突破1000萬人次。他呼籲國人把握機會，到場體驗這場結合科技、傳統與國際化視野的元宵盛會。
