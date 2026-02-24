宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震
今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里，不少民眾均收到國家警報簡訊。中央氣象署地震測報中心技正廖哲緯表示，本起地震為去年12月27日規模7地震的較大餘震，預估後續不會有太多餘震。
宜蘭近海今中午12時37分發生規模5.6地震，各地最大震度為宜蘭4級，花蓮、新北、台北、桃園、新竹縣市、台中、苗栗3級，南投、彰化、雲林、嘉義縣市、台南2級，基隆、台東1級。
廖哲緯說，今天在宜蘭近海發生的規模5.6地震，地震深度達66.8公里，接近中層地震，與去年12月27日東部海域規模7地震位置很接近，因此定調為該起地震較大規模的餘震。
本起地震達到國家級警報發送標準，但因地震深度較深，因此地震發生過後15秒氣象署才發送警報，第1報預估地震規模5.6，於地震發生15.05秒針對宜蘭縣發送警報，第2報預估地震規模5.7，於地震發生後15.15秒針對台北市發送警報。
廖哲緯表示，統計自去年12月27日發生規模7地震至迄今，已發生1起規模7地震、規模6以上地震2起、規模5以上地震11起、小於規模4地震有1起，共計15起地震。
廖哲緯指出，本起地震成因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓所致；這起地震主要成因仍是板塊隱沒所致，由於該處去年發生較大規模地震後，沒有再出現較大餘震，預估後續也不會有太多餘震。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。