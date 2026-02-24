宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里，不少民眾均收到國家警報簡訊。中央氣象署地震測報中心技正廖哲緯表示，本起地震為去年12月27日規模7地震的較大餘震，預估後續不會有太多餘震。

宜蘭近海今中午12時37分發生規模5.6地震，各地最大震度為宜蘭4級，花蓮、新北、台北、桃園、新竹縣市、台中、苗栗3級，南投、彰化、雲林、嘉義縣市、台南2級，基隆、台東1級。

廖哲緯說，今天在宜蘭近海發生的規模5.6地震，地震深度達66.8公里，接近中層地震，與去年12月27日東部海域規模7地震位置很接近，因此定調為該起地震較大規模的餘震。

本起地震達到國家級警報發送標準，但因地震深度較深，因此地震發生過後15秒氣象署才發送警報，第1報預估地震規模5.6，於地震發生15.05秒針對宜蘭縣發送警報，第2報預估地震規模5.7，於地震發生後15.15秒針對台北市發送警報。

廖哲緯表示，統計自去年12月27日發生規模7地震至迄今，已發生1起規模7地震、規模6以上地震2起、規模5以上地震11起、小於規模4地震有1起，共計15起地震。

廖哲緯指出，本起地震成因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓所致；這起地震主要成因仍是板塊隱沒所致，由於該處去年發生較大規模地震後，沒有再出現較大餘震，預估後續也不會有太多餘震。