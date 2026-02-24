沒待轉區就能直接左轉？機車族小心挨罰1800元 警提醒4判斷原則
許多騎士習慣以路口是否有劃設機車待轉區來決定行駛動向，認為「沒待轉區就能直接左轉」。然而，台中市警第二分局特別在臉書粉專強調，「有無待轉區」絕非判斷標準，呼籲別讓錯誤的慣性思維，成了荷包失血的主因；更重要的是，二段式左轉這能有效避免機車與直行快車發生碰撞衝突，確保用路安全。
依《道路交通管理處罰條例》第48條，機車若行經依法必須採二段式左轉的路口，卻直接左轉，將面臨新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。警方特別提醒，判斷基準不限於待轉標牌，若行經路段之內側車道設有「禁行機車」標誌、標線，騎士即便於無待轉標誌路口轉彎，仍應依法待轉，以免誤觸法網。
台中市警第二分局亦在粉專上整理了判斷標準，幫助機車族快速了解：
▪️ 有待轉標誌＋有待轉格 → 必須二段式左轉
▪️ 有待轉標誌＋無待轉格 → 仍須二段式左轉
▪️ 無待轉標誌＋有待轉格 → 可待轉、也可直接左轉
▪️ 無待轉標誌＋無待轉格 → 不需待轉
另外，根據《道路交通安全規則》第99條第2項規定，機車行駛至交岔路口，其轉彎處無標誌或標線者，若該路段為「同向三車道以上」，則不論路口是否有懸掛兩段式左轉標誌，機車均應以兩段式進行左轉。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。