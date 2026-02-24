沒待轉區就能直接左轉？機車族小心挨罰1800元 警提醒4判斷原則

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市警第二分局指出，「有無待轉區」並非機車是否需要待轉的判斷標準。 聯合報系資料照
許多騎士習慣以路口是否有劃設機車待轉區來決定行駛動向，認為「沒待轉區就能直接左轉」。然而，台中市警第二分局特別在臉書粉專強調，「有無待轉區」絕非判斷標準，呼籲別讓錯誤的慣性思維，成了荷包失血的主因；更重要的是，二段式左轉這能有效避免機車與直行快車發生碰撞衝突，確保用路安全。

依《道路交通管理處罰條例》第48條，機車若行經依法必須採二段式左轉的路口，卻直接左轉，將面臨新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。警方特別提醒，判斷基準不限於待轉標牌，若行經路段之內側車道設有「禁行機車」標誌、標線，騎士即便於無待轉標誌路口轉彎，仍應依法待轉，以免誤觸法網。

台中市警第二分局亦在粉專上整理了判斷標準，幫助機車族快速了解：

▪️ 有待轉標誌＋有待轉格 → 必須二段式左轉

▪️ 有待轉標誌＋無待轉格 → 仍須二段式左轉

▪️ 無待轉標誌＋有待轉格 → 可待轉、也可直接左轉

▪️ 無待轉標誌＋無待轉格 → 不需待轉

另外，根據《道路交通安全規則》第99條第2項規定，機車行駛至交岔路口，其轉彎處無標誌或標線者，若該路段為「同向三車道以上」，則不論路口是否有懸掛兩段式左轉標誌，機車均應以兩段式進行左轉。

待轉區 機車族 標誌 交通違規

