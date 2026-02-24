快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭近海規模5.6地震 判斷為去年底規模7強震餘震

中央社／ 台北24日電
示意圖。圖/AI生成 今天中午12時37分於宜蘭近海規模5.6地震。
示意圖。圖/AI生成 今天中午12時37分於宜蘭近海規模5.6地震。

氣象署表示，今天中午12時37分於宜蘭近海規模5.6地震，判斷為去年12月27日相近區域規模7.0地震的餘震；預估未來仍可能會有餘震發生，由於地震深度深，對地表影響不大。

根據中央氣象署最新地震報告，今天中午12時37分於宜蘭縣政府東南東方16.9公里（宜蘭縣近海）發生芮氏規模5.6地震，地震深度66.8公里，最大震度宜蘭縣南澳4級，台北市、新北市、花蓮縣、新竹縣3級。

地震發生後，氣象署針對台北市、宜蘭縣發布災防告警訊息（國家級警報），提醒民眾東北地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，目前判斷今天這起地震是去年12月27日鄰近位置規模7.0地震的餘震，因為它的位置、時間很接近。

吳健富解釋，地震的成因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞發生，菲律賓海板塊在花蓮一帶隱沒下去的時候，大概60到70公里深就會有地震發生，與去年12月27日規模7.0的地震一樣，判斷可能是當時的餘震。

吳健富補充，未來不排除還會有餘震發生，但因為主震的深度比較深，所以對地表影響比較小；且它的深度也夠深，應該不會發生海嘯。

根據中央氣象署資訊，去年12月27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。

地震 宜蘭

延伸閱讀

中央同意興建宜蘭鐵路高架化建設 地方無感嘆「這張選舉支票太久」

超有感地震！北市3級...蔣萬安臉書報平安 提醒謹記3步驟

國家警報大響！宜蘭外海12:37發生規模5.6地震 17縣市有感

施政表現有目共睹 傳出參選宜蘭縣長？林茂盛：時間會證明一切

相關新聞

國家警報大響！宜蘭外海12:37發生規模5.6地震 17縣市有感

地牛震動，國家警報大響，今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里。

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里，不少民眾均收到國家警報簡訊。中央氣象署地震測報中心...

宜蘭近海規模5.6地震 判斷為去年底規模7強震餘震

氣象署表示，今天中午12時37分於宜蘭近海規模5.6地震，判斷為去年12月27日相近區域規模7.0地震的餘震；預估未來仍...

【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，...

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。