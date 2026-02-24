宜蘭近海規模5.6地震 判斷為去年底規模7強震餘震

氣象署表示，今天中午12時37分於宜蘭近海規模5.6地震，判斷為去年12月27日相近區域規模7.0地震的餘震；預估未來仍可能會有餘震發生，由於地震深度深，對地表影響不大。

根據中央氣象署最新地震報告，今天中午12時37分於宜蘭縣政府東南東方16.9公里（宜蘭縣近海）發生芮氏規模5.6地震，地震深度66.8公里，最大震度宜蘭縣南澳4級，台北市、新北市、花蓮縣、新竹縣3級。

地震發生後，氣象署針對台北市、宜蘭縣發布災防告警訊息（國家級警報），提醒民眾東北地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，目前判斷今天這起地震是去年12月27日鄰近位置規模7.0地震的餘震，因為它的位置、時間很接近。

吳健富解釋，地震的成因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞發生，菲律賓海板塊在花蓮一帶隱沒下去的時候，大概60到70公里深就會有地震發生，與去年12月27日規模7.0的地震一樣，判斷可能是當時的餘震。

吳健富補充，未來不排除還會有餘震發生，但因為主震的深度比較深，所以對地表影響比較小；且它的深度也夠深，應該不會發生海嘯。

根據中央氣象署資訊，去年12月27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。