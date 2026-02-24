剩餘年菜還堆冰箱？醫警告覆熱「致癌風險」：一類蔬菜最危險

過年後人們家裡經常留下許多剩餘的年菜。婦產科主治醫師邱筱宸發文，指出年菜經過反覆加熱後，不僅營養會被破壞殆盡，深綠色蔬菜更可能產生致癌物亞硝胺、增加罹癌風險，她呼籲應用「分裝加熱」的方式，才能有效殺除菜色裡的細菌。

婦產科主治醫師邱筱宸在臉書發文，表示在過完年後，許多人的冰箱總是堆滿各式各樣的剩菜，這些剩菜正是你健康的「隱形殺手」。她解釋，B群與維生素等抗氧化主力會在反覆加熱中被破壞，你吃剩菜真正剩下的只有熱量與纖維。

邱筱宸指出，深綠色蔬菜如芥菜、菠菜或小白菜有較高硝酸鹽，長期保存與反覆加熱會被細菌轉化成亞硝酸鹽，再與食物的胺類結合變成致癌物「亞硝胺」，長期食用不僅會增加身體發炎反應與細胞老化，更會提高患胃癌或腸癌的風險。

「別以為東西塞進冰箱就安全」，4°C環境下擋不住冰箱殺手李斯特菌，其能在低溫下繁殖，對長輩或孕婦非常危險，因為李斯特菌能穿透胎盤，對肚子裡的寶寶造成威脅。

如何吃剩菜才安全呢？邱筱宸建議「分裝加熱」，每次取一些量加熱、時間要足夠、中心溫度要到至少75°C，才能成功消除細菌，「千萬不要整鍋拿出來熱了又冰、冰了又熱」。而深綠色蔬菜建議直接當餐就吃完，如必須隔夜，也要選根莖類（蘿蔔或南瓜）與菇類保存，因為它們的抗氧化力高、結構也比較穩定。

善用調味料也是不錯的方式，可以將清淡的剩菜加熱後、加上新鮮薑末與橄欖油，便能幫剩菜加入抗發炎的營養價值。

營養師李佩芬也建議，重複加熱的年菜如果剩下湯，不要再回頭煮；如果還剩很多料，但是湯品非常油，或是菜色充滿重鹹的醬汁，要先去除醬汁；湯品中的料如果有皮建議去皮，再加入切絲的大量新鮮蔬菜，便能改造成大鍋蔬菜湯。