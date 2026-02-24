宜蘭近海地震規模5.6 台鐵部分列車減速行駛
今天中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，台鐵公司表示，和平至宜蘭、宜蘭至台北（經北迴）至富岡、香山至三義等路段列車減速行駛。
根據中央氣象署網站資訊，今天中午12時37分發生芮氏規模5.6地震，地震深度66.8公里，震央在宜蘭縣政府東南東方16.9公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣4級。
台鐵透過文字訊息表示，和平至宜蘭間按4級地震規定辦理，宜蘭至台北（經北迴）至富岡間、香山至三義間各按3級地震規定辦理。
根據台鐵規定，4級地震第1趟列車以時速30公里慢行，第2趟列車起以時速60公里慢行到前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度；3級地震第1趟列車以時速60公里慢行到前方站，並檢視路線，如果無異狀，第2趟列車起恢復原速度。
