法國波特菇、中國薄荷農藥超標 全數邊境攔截
食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，知名食品公司、老牌中藥製造廠都上榜，業者分別從法國、中國進口新鮮波特菇、薄荷，均被抓包農藥殘留含量超標，全數遭邊境攔截。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共12項產品檢驗不合格，包括越南進口冷凍金桔汁、中國大陸紙盤等，因防腐劑含量、農藥殘留含量不符規定，依規定退運或銷毀。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，違規品項中，包括聯馥食品股份有限公司從法國進口一批「新鮮波特菇」，被檢出殘留農藥滅芬農0.02ppm；但依據「農藥殘留容許量標準」，滅芬農於波特菇為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。該批重量8公斤全數得依規定退運或銷毀。
劉芳銘表示，這名業者進口該品項為近半年來第一次違規，針對其邊境查驗，食藥署將調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。
此外，輸入業者莊松榮製藥廠股份有限公司從中國進口一批總重2950公斤的「薄荷」，一口氣檢出貝芬替1.34ppm、待克利0.70ppm、得克利0.06ppm、賽洛寧0.11ppm、Chlorbenzuron 0.15ppm等5種農藥殘留，含量超標。
根據食藥署統計，這是該輸入業者第一批違規，卻是中國薄荷近半年來第二批違規。劉芳銘說，食藥署同樣會針對業者在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。
