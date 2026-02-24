快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

影／台大北護分院攜手跨界夥伴 以藝術翻轉失智印象

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台大北護分院攜手跨界夥伴，為了展現失智長者仍然保有的創造力與表達能力，上午在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會，展出失智症長者在職能治療師帶領下完成的作品。記者曾學仁／攝影
台大北護分院攜手跨界夥伴，為了展現失智長者仍然保有的創造力與表達能力，上午在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會，展出失智症長者在職能治療師帶領下完成的作品。記者曾學仁／攝影

超高齡社會的到來，社會對於高齡失智者有諸多刻版印象。國立台灣大學醫學院附設醫院北護分院為了展現失智長者仍然保有的創造力與表達能力，上午在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會，展出失智症長者在職能治療師帶領下完成的作品。創作媒材包含水彩、蠟筆與色紙拼貼等多元形式，呈現長者們豐富細膩的內心世界與藝術潛能，讓社會大眾一同看見失智者生命中的光與力量。

參展作品皆是參加台大醫院北護分院與西門國小合作失智據點的失智長者，平日在職能治療師引導下，長者透過繪畫創作，不僅訓練手眼協調與認知功能，更重要的是找到情感抒發的出口，讓每一筆色彩都成為生命故事的延續。參展者陳奶奶的家屬陳小姐提及，當初失智的陳奶奶過去因憂鬱問題長期不愛出門，待在家中時，常出現抗拒照顧、情緒低落、甚至無故生氣的情形，讓家屬承受相當大的壓力與擔憂。起初對課程的配合度不高，對創作也顯得抗拒與冷淡。然而，在職能治療師耐心陪伴與引導下，她慢慢願意拿起畫筆，嘗試用色彩表達心情。隨著時間推移，陳奶奶的情緒狀況逐漸穩定，原本常見的失智行為問題也明顯改善。她開始主動與他人互動，甚至期待每一次上課的日子。陳小姐說: 「這不只是一幅畫，而是重新找回母親的過程」。

茶會中，台大醫院北護分院社區醫療部黎家銘醫師特別介紹，在失智據點中失智者在玩「認知功能訓卡」。黎醫師說明：「這套卡牌的誕生，源自我們在第一線照護現場的觀察與反思。許多失智長者在日常生活中，並非完全喪失能力，而是「需要被提示、被引導、被喚起」。因此，我們希望透過一套貼近日常、簡單明確、同時具備彈性玩法的卡牌工具，協助長者在熟悉的生活情境中，重新啟動認知功能，維持生活自理能力與自信心。

台大醫院北護分院詹鼎正院長表示：「長期以來，社會對失智症往往存在刻板印象，容易把焦點放在退化、遺忘與失去。然而，今天我們在這裡所看見的，是創造、是表達、是連結，更是希望。這場畫展所傳遞的重要訊息是，失智並非人生的終點，而是生命另一種可能的開始」。

台大北護分院攜手跨界夥伴，為了展現失智長者仍然保有的創造力與表達能力，上午在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會，展出失智症長者在職能治療師帶領下完成的作品，台大北護分院主任黎家銘（左）說明認知功能訓練用品（生活訓練卡組）協助失智長者重新找回自信。記者曾學仁／攝影
台大北護分院攜手跨界夥伴，為了展現失智長者仍然保有的創造力與表達能力，上午在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會，展出失智症長者在職能治療師帶領下完成的作品，台大北護分院主任黎家銘（左）說明認知功能訓練用品（生活訓練卡組）協助失智長者重新找回自信。記者曾學仁／攝影
台大北護分院攜手跨界夥伴，為了展現失智長者仍然保有的創造力與表達能力，上午在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會。記者曾學仁／攝影
台大北護分院攜手跨界夥伴，為了展現失智長者仍然保有的創造力與表達能力，上午在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會。記者曾學仁／攝影
台大北護分院攜手跨界夥伴，為了展現失智長者仍然保有的創造力與表達能力，上午在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會，展出失智症長者在職能治療師帶領下完成的作品。記者曾學仁／攝影
台大北護分院攜手跨界夥伴，為了展現失智長者仍然保有的創造力與表達能力，上午在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會，展出失智症長者在職能治療師帶領下完成的作品。記者曾學仁／攝影

延伸閱讀

台大醫院外牆雜物釀火災 消防隊出動19車 院方蒐集證據將咎責廠商

陶曉清書寫「興沖沖地活」創作抗癌、照顧失智夫

社工苦勸「明天記得來」 曾抗拒照顧、無故生氣 失智者靠作畫重拾開朗

別讓「皮蛇」偷走記憶！研究發現：及早治療皰疹可降23%失智風險

相關新聞

國家警報大響！宜蘭外海12:37發生規模5.6地震 17縣市有感

地牛震動，國家警報大響，今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里。

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里，不少民眾均收到國家警報簡訊。中央氣象署地震測報中心...

宜蘭近海規模5.6地震 判斷為去年底規模7強震餘震

氣象署表示，今天中午12時37分於宜蘭近海規模5.6地震，判斷為去年12月27日相近區域規模7.0地震的餘震；預估未來仍...

【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，...

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。