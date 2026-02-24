冬季6測站雨量創歷史新低 氣象署預測春季雨量偏少至正常
中央氣象署表示，過去一季(2025年12月至2026年2月)除1月上旬至中旬受兩波強烈大陸冷氣團及一波寒流影響，冷空氣影響時間較長外，其餘時間受北方系統影響程度較輕，氣溫偏高，全台11個代表站平均溫度為「偏高」類別，降雨方面，雨量集中於北部及東半部，西半部則明顯偏少，統計至2月22日為止，彭佳嶼、台北、新竹、台中及嘉義等5站為設站以來同期最少，此外，西半部6個測站(台北、新竹、台中、嘉義、台南及恆春)累積降雨亦創下1951年以來雨量最少的紀錄。
氣象署進一步說明，過去一季赤道太平洋海溫呈現西暖東冷的反聖嬰型態，預測春季反聖嬰持續減弱，將逐漸回復到正常。依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，反聖嬰隔年的3月至5月，有氣溫略偏高、雨量偏少的特徵，惟不同的反聖嬰年份對臺灣的影響程度不同。
氣象署結合本署及各國數值模式資料研判，今年3至5月的平均氣溫以正常至偏高的機率較大，降雨方面，預估3至4月的雨量為偏少至正常，5月進入梅雨季後，預測不確定性則相對較高。氣象署將持續滾動更新預報資訊，提供水資源相關單位作為決策之參考。
氣象署特別提醒，3月仍有冷氣團南下影響臺灣的機率，影響期間應注意保暖；3月及4月台灣西部、金門及馬祖地區易有濃霧出現，請留意行車安全與行程安排；由於過去一季西半部降雨明顯偏少，春季仍是全年雨量相對較少的季節，呼籲民眾珍惜水資源並節約用水；春季的天氣系統變化較快速，請隨時留意氣象署所發布的最新天氣預報資訊。
