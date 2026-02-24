劇烈頭痛喝可樂可立刻緩解？ 營養師證實：配大薯更有效
一名女網友分享，近期突然劇烈頭痛，趕緊到超商買了一瓶可樂，大讚「喝下去直接復活」。貼文意外掀起熱議，吸引超過2萬名網友按讚，留言區也釣出醫師與營養師出面解析原因。
這名網友在社群平台「Threads」表示，可樂真的可以緩解頭痛！自己因突然劇烈頭痛，衝去超商買了一瓶可口可樂，沒想到喝下去「直接復活」，讓她相當驚喜，直言「一定要跟大家講」。
貼文一出後，不少網友都表示「長知識了」、「最早的可樂，就是拿來提神跟緩解頭疼的」、「可樂最初的功用就是作為藥水，緩解頭痛，直到有人加進去了二氧化碳」、「配薯條效果更好但是要有鹽的」、「雖然不建議大家嘗試，但是我胃痛喝可樂也會好」、「有時有點小感冒也可喝，會好」、「記得還是要補水，糖分分解需要水」。
留言區也釣出營養師回應，麥當勞大薯+可樂，確實能夠緩解偏頭痛，雖然聽起來像胡說八道，但其實有跡可循，因薯條上的鹽巴能補充流失的電解質，而可樂中的咖啡因能促進腦內血管收縮，再加上久違吃到速食、心情放鬆皮質醇下降，的確有可能舒服一些。
此外，也有家醫科醫師解釋，因可樂含有咖啡因，能讓擴張的腦血管收縮，並阻斷「腺苷作用」，是一種參與疼痛傳導的物質，增強止痛效果，跟市面上很多「加強錠止痛藥」的機轉很類似。家醫科醫師也指出，有時候頭痛是因低血糖，可樂的高濃度葡萄糖就能快速拉升血糖，緩解腦部的能量。
本站曾報導，長輩們講過「可樂可以拿來洗大腸」，可不是隨便說說。急診醫師翁梓華在臉書粉專「急診柯南．翁梓華醫師」表示，有時候在急診，一瓶可樂或汽水，反而可以解決不少問題，可用於治療「低血糖」、「溶解糞石」和「促進腸胃蠕動」的功能。
延伸閱讀
