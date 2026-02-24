高齡大型車職業駕駛駕車逾時 擬調整罰鍰

快訊

中央社／ 台北24日電

交通部預告修正道路交通安全規則，逾65歲大型車職業駕駛駕車逾時，原處6000元以上12000元以下罰鍰，擬改依持普通駕照駕駛營業車開罰，罰鍰1800元以上3600元以下，預計5月實施。

交通部透過文字說明，以往大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，因應汽車運輸業缺工困境，在109年7月1日修正施行，有條件放寬汽車運輸業所屬逾65歲大型車職業駕駛人持照年齡上限，可申請延長至68歲。

不過，另訂有配套規定，這類逾65歲職業駕駛人駕駛大型營業車輛，除另有申請夜間行駛時段外，僅限於日間時段（上午6時至下午6時）行駛；逾時駕車者，依道路交通管理處罰條例第21條第1項第9款「其他未依駕駛執照之持照條件規定駕車」，處新台幣6000元以上12000元以下罰鍰。

由於現行規定將駕車時段限制列為「持照條件」，實務上衍生不少爭議。交通部舉例，逾65歲職業駕駛人返程途中遇塞車或車輛故障，為將車輛駛回，而逾時行駛被開單；另依強制汽車責任保險法第29條第1項第5款規定，將道路交通管理處罰條例第21條規定列為保險公司得代位向被保險人求償事由，甚至導致營業車任意險可能直接列為不保事項。

為兼顧處罰衡平性，交通部在2月13日預告修正道路交通安全規則第61條之1，預告期30日。交通部指出，在蒐集各界意見後，依法制作業程序辦理修正發布，預計5月實施。

根據草案內容，汽車運輸業所屬逾65歲大型車職業駕駛人逾規定日間時段駕車者，視為領有普通駕駛執照，違規者將改依道路交通管理處罰條例第22條第1項第1款「領有普通駕駛執照，駕駛營業汽車營業」，處1800元以上3600元以下罰鍰。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說明，主要考量逾65歲職業駕駛人在工作條件限制以外，仍具有普通駕駛執照資格，並非無照駕駛；若以道交條例第21條論處，可能有失衡平，因此將調整適用的裁罰條文。

