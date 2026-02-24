泡水太久等於「培養細菌」！毒理專家揭NG洗碗法 洗潔精不能直接倒

現代越來越多人為了吃得健康，願意多花時間在家下廚，然而對不少人來講，比起備菜、煮飯，堆積如山的水槽才是真正的噩夢。毒物專家招名威在臉書粉專招名威教授 毒理威廉發文分享，雖然自己廚藝平平，卻在「洗碗」這件事上練就了十年功力，並提醒大家，若洗碗習慣錯誤，不僅洗不乾淨，還可能讓病菌與化學殘留威脅全家健康。

碗盤泡水勿超過4小時

招名威指出，許多人習慣將髒盤子和碗「摞起來」堆疊，或是為了省事將碗盤長時間浸泡在水裡。他警示，碗盤泡水最好別超過4小時，因為油脂與剩菜、剩飯是細菌的溫床，約1～4小時是細菌的適應期，一旦超過4小時就會進入大量繁殖期。此外，水槽內常潛伏沙門氏菌、變形桿菌及痢疾桿菌，若隨意疊放，極易造成交叉污染。

正確使用洗潔精

對於洗潔精的使用，招名威也提出專業建議。他發現不少人習慣將原液直接擠在菜瓜布上使用，但若沖洗不夠徹底，化學成分表面活性劑會殘留在餐具上。他建議，應先區分食物是否含油，例如僅加鹽燙過的青菜盤，其實不需要洗潔精；若需使用，也應先以水稀釋十倍再清洗，既不傷手也能減少殘留風險。

收納、抹布替換是關鍵

除了清洗過程，最後的收納更是關鍵。招名威強調，碗筷洗完後應放置於碗架上自然晾乾，切忌為了貪快直接用抹布擦乾就收進櫃子，這會導致細菌滋生。最令人驚訝的是，研究發現長期不洗的抹布，細菌總數最高可達5,000億個！他呼籲民眾，若抹布發出臭味就應立即丟棄，且建議每月更換一次，並優先挑選親水排油的木纖維材質。