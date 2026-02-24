快訊

國家警報大響！宜蘭外海12:37發生規模5.6地震 17縣市有感

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

平溪支線一日遊 串聯山城秘境迎天燈節人潮

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
平溪站周邊散布多條健行步道與歷史景點，像是觀音巖、日治防空洞及警報鐘等，是體驗在地生活文化的最佳據點。圖／新北市觀旅局提供
平溪站周邊散布多條健行步道與歷史景點，像是觀音巖、日治防空洞及警報鐘等，是體驗在地生活文化的最佳據點。圖／新北市觀旅局提供

2026新北市平溪天燈節將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場登場，新北市觀旅局建議民眾多利用大眾運輸工具前往會場，並可結合周邊景點規畫順遊行程，沿著台鐵平溪支線展開山城一日遊，從鐵道風情到礦業歷史，深入體驗平溪多層次的自然與人文風貌。

觀旅局指出，平溪支線昔日為煤礦運輸鐵路，串聯十分、望古、嶺腳、平溪與菁桐等站，承載地方發展記憶，如今轉型為兼具自然景觀與歷史特色的熱門觀光路線。旅客可自十分站展開行程，鐵道旁天燈店家與特色小吃林立，老街氛圍熱鬧。步行即可抵達眼鏡洞瀑布與十分瀑布，沿途設有四廣潭吊橋、觀瀑吊橋等設施，其中觀瀑吊橋緊鄰鐵道，列車穿梭山谷的畫面成為遊客必拍景致。

列車續行至望古站，氛圍轉為靜謐清幽。旅客可沿月臺旁步道前往慶和吊橋遺跡與望古瀑布，山林環抱、水聲潺潺，呈現與十分截然不同的自然景觀。嶺腳站則保留礦業時期聚落風貌，包括嶺腳古橋、蔡家洋樓古厝與商號遺跡，並可探訪嶺腳瀑布，為旅程增添歷史與自然交織的層次。

平溪站為支線核心聚落，老街沿鐵道延伸，販售傳統五金、美食與祈福天燈，列車從屋頂上方駛過的畫面，展現山城特有景象。周邊還有觀音巖、日治防空洞與警報鐘等歷史景點。終點菁桐站則以木造車站、礦業生活館與日式宿舍群聞名，搭配滿牆祈願竹筒與礦工便當，為鐵道旅行畫下溫馨句點。

觀旅局提醒，活動期間人潮眾多，建議旅客善用大眾運輸工具往返會場，並提前規畫行程。相關活動資訊可至新北市觀光旅遊網及平溪天燈節官方網站查詢。

菁桐站充滿濃厚懷舊氛圍，可漫步其中為旅程畫下溫暖美好的句點。（圖為菁桐車站資料照）圖／新北市觀旅局提供
菁桐站充滿濃厚懷舊氛圍，可漫步其中為旅程畫下溫暖美好的句點。（圖為菁桐車站資料照）圖／新北市觀旅局提供
望古站下車沿著月臺旁小徑步行，可抵達慶和吊橋遺跡。圖／新北市觀旅局提供
望古站下車沿著月臺旁小徑步行，可抵達慶和吊橋遺跡。圖／新北市觀旅局提供
十分站周邊的觀瀑吊橋緊鄰鐵道路段，列車行駛而過形成的獨特景致，是旅途中不可錯過的必拍畫面。圖／新北市觀旅局提供
十分站周邊的觀瀑吊橋緊鄰鐵道路段，列車行駛而過形成的獨特景致，是旅途中不可錯過的必拍畫面。圖／新北市觀旅局提供
來到嶺腳站，可欣賞昔日作為聚落連通功能的嶺腳古橋，為旅程增添自然氣息與人文記憶探索趣味。圖／新北市觀旅局提供
來到嶺腳站，可欣賞昔日作為聚落連通功能的嶺腳古橋，為旅程增添自然氣息與人文記憶探索趣味。圖／新北市觀旅局提供

延伸閱讀

消費者控南市旅館衛生管理差 市府稽查開罰12萬

北市無菸年貨大街取締13件 花博西門町燈節違者罰

首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

中台灣燈會遊客說看到假花失望 中市觀旅局：配合燈會夜間發光

相關新聞

國家警報大響！宜蘭外海12:37發生規模5.6地震 17縣市有感

地牛震動，國家警報大響，今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里。

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，...

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

西半部冬天雨量創1951年來最少 未來1季預估氣溫偏高、雨量偏少

中央氣象署今舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。