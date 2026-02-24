平溪支線一日遊 串聯山城秘境迎天燈節人潮
2026新北市平溪天燈節將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場登場，新北市觀旅局建議民眾多利用大眾運輸工具前往會場，並可結合周邊景點規畫順遊行程，沿著台鐵平溪支線展開山城一日遊，從鐵道風情到礦業歷史，深入體驗平溪多層次的自然與人文風貌。
觀旅局指出，平溪支線昔日為煤礦運輸鐵路，串聯十分、望古、嶺腳、平溪與菁桐等站，承載地方發展記憶，如今轉型為兼具自然景觀與歷史特色的熱門觀光路線。旅客可自十分站展開行程，鐵道旁天燈店家與特色小吃林立，老街氛圍熱鬧。步行即可抵達眼鏡洞瀑布與十分瀑布，沿途設有四廣潭吊橋、觀瀑吊橋等設施，其中觀瀑吊橋緊鄰鐵道，列車穿梭山谷的畫面成為遊客必拍景致。
列車續行至望古站，氛圍轉為靜謐清幽。旅客可沿月臺旁步道前往慶和吊橋遺跡與望古瀑布，山林環抱、水聲潺潺，呈現與十分截然不同的自然景觀。嶺腳站則保留礦業時期聚落風貌，包括嶺腳古橋、蔡家洋樓古厝與商號遺跡，並可探訪嶺腳瀑布，為旅程增添歷史與自然交織的層次。
平溪站為支線核心聚落，老街沿鐵道延伸，販售傳統五金、美食與祈福天燈，列車從屋頂上方駛過的畫面，展現山城特有景象。周邊還有觀音巖、日治防空洞與警報鐘等歷史景點。終點菁桐站則以木造車站、礦業生活館與日式宿舍群聞名，搭配滿牆祈願竹筒與礦工便當，為鐵道旅行畫下溫馨句點。
觀旅局提醒，活動期間人潮眾多，建議旅客善用大眾運輸工具往返會場，並提前規畫行程。相關活動資訊可至新北市觀光旅遊網及平溪天燈節官方網站查詢。
