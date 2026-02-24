國家警報大響！宜蘭外海12:37發生規模5.6地震 17縣市有感

地牛震動，國家警報大響，今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里。

各地最大震度為宜蘭4級，花蓮、新北、台北、桃園、新竹縣市、台中、苗栗3級，南投、彰化、雲林、嘉義縣市、台南2級，基隆、台東1級。

【台北24日訊】2月24日中午12時37分，宜蘭縣近海海域發生一場芮氏規模5.6的有感地震。此次地震震源位於宜蘭縣政府東南東方約16.9公里處，震源深度約66.8公里，屬於淺層地震範圍。震央位置靠近宜蘭縣近海，因深度較深，搖晃程度有中等感受，最大震度為宜蘭縣南澳4級。

最大震度4級地區：宜蘭縣

宜蘭縣南澳區感受到明顯中震，部分民眾在室內感受到劇烈搖晃，有些人會感到恐懼而尋找躲避處。此震度等級可能造成室內物品傾倒或重家具移動，自行檢查家中物品是否穩固與安全，避免高架物品有掉落風險。建議居民盡量保持冷靜，採取趴下、掩護、穩住三原則，減少受傷風險。

最大震度3級地區：花蓮縣、新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、新竹市、苗栗縣

上述地區多數人普遍感受到弱震搖晃，房屋有輕微震動，碗盤或門窗可能發出聲響，懸掛物有搖擺現象。住戶應注意物品擺放是否安全，避免物品跌落造成傷害。此外，駕駛汽車時應注意路況變化，保持行車安全。

最大震度2級地區：南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市

此區域搖晃屬輕震級，許多人可感受到晃動，少部分電燈或懸掛物輕微擺動，靜止的車輛有輕微晃動。日常生活不受較大影響，但仍建議檢視家中及工作場所物品安全。

最大震度1級地區：基隆市、臺東縣

1級震度為微震，在靜止狀態下感覺微弱搖晃，對生活無重大影響，無需特別措施。

圖／中央氣象署提供 國家警報大響。記者胡瑞玲／攝影