桃園燈會農業燈區明登場 3米高獨角飛馬打造童話仙境

2026桃園燈會「飛馬耀桃園」將於明晚6時點燈，市府農業局今年特別在三民公園燈區的會稽河濱公園打造「馬力食足」農業主題燈區，以3米高、18米寬的獨角飛馬搭配拉拉山水蜜桃造型馬車，運用環保農廢稻草編織而成，營造出童話世界般的夢幻場景，展期自2月25日至3月8日，歡迎民眾至現場賞燈。

農業局長陳冠義表示，燈區主燈「馬力食足」取動力「十足」諧音，象徵桃園農業如源源不絕的能量泉源。作品以一身潔白夢幻、昂首振翅的獨角飛馬為主角；飛馬後方則是以拉拉山水蜜桃為造型靈感的「桃喜馬車」，車上盛載各式桃園特色蔬果，包含象徵節節高升的鮮筍、事事如意的甜柿等，呈現五穀豐登、物產豐饒的榮景。

陳冠義指出，農業是生命的根本，也是桃園最引以為傲的底蘊，市府透過「馬力食足」主題燈區，將土地的厚實希望與現代燈藝巧妙結合，讓市民在賞燈之餘，也能感受桃園農業的蓬勃生命力。

除了3大主軸作品外，整體燈區布置也融入諸多巧思，如金黃稻穗隨燈光搖曳，象徵桃園魚米之鄉的豐饒特色；同時點綴彩色海芋、繡球花海等元素，呼應桃園一年四季精彩不斷的農業特色活動。

農業局表示，燈會展期自2月25日至3月8日，地點位於南崁溪畔會稽河濱公園，點燈時間平日為晚間6時至9時30分，假日則延長至晚間10時；除了燈會，「彩色海芋季」和「花現台七—繡球金針農遊趣」活動也將分別於3月27日和5月9日登場，歡迎民眾繼續走訪各地花海。 2026桃園燈會將於明晚點燈，市府農業局也在三民公園燈區的會稽河濱公園打造「馬力食足」農業主題燈區，營造出童話世界般的夢幻場景。圖／桃園市農業局提供