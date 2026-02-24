快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

桃園燈會農業燈區明登場 3米高獨角飛馬打造童話仙境

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2026桃園燈會將於明晚點燈，市府農業局也在三民公園燈區的會稽河濱公園打造「馬力食足」農業主題燈區，營造出童話世界般的夢幻場景。圖／桃園市農業局提供
2026桃園燈會將於明晚點燈，市府農業局也在三民公園燈區的會稽河濱公園打造「馬力食足」農業主題燈區，營造出童話世界般的夢幻場景。圖／桃園市農業局提供

2026桃園燈會「飛耀桃園」將於明晚6時點燈，市府農業局今年特別在三民公園燈區的會稽河濱公園打造「馬力食足」農業主題燈區，以3米高、18米寬的獨角飛馬搭配拉拉山水蜜桃造型馬車，運用環保農廢稻草編織而成，營造出童話世界般的夢幻場景，展期自2月25日至3月8日，歡迎民眾至現場賞燈。

農業局長陳冠義表示，燈區主燈「馬力食足」取動力「十足」諧音，象徵桃園農業如源源不絕的能量泉源。作品以一身潔白夢幻、昂首振翅的獨角飛馬為主角；飛馬後方則是以拉拉山水蜜桃為造型靈感的「桃喜馬車」，車上盛載各式桃園特色蔬果，包含象徵節節高升的鮮筍、事事如意的甜柿等，呈現五穀豐登、物產豐饒的榮景。

陳冠義指出，農業是生命的根本，也是桃園最引以為傲的底蘊，市府透過「馬力食足」主題燈區，將土地的厚實希望與現代燈藝巧妙結合，讓市民在賞燈之餘，也能感受桃園農業的蓬勃生命力。

除了3大主軸作品外，整體燈區布置也融入諸多巧思，如金黃稻穗隨燈光搖曳，象徵桃園魚米之鄉的豐饒特色；同時點綴彩色海芋、繡球花海等元素，呼應桃園一年四季精彩不斷的農業特色活動。

農業局表示，燈會展期自2月25日至3月8日，地點位於南崁溪畔會稽河濱公園，點燈時間平日為晚間6時至9時30分，假日則延長至晚間10時；除了燈會，「彩色海芋季」和「花現台七—繡球金針農遊趣」活動也將分別於3月27日和5月9日登場，歡迎民眾繼續走訪各地花海。

2026桃園燈會將於明晚點燈，市府農業局也在三民公園燈區的會稽河濱公園打造「馬力食足」農業主題燈區，營造出童話世界般的夢幻場景。圖／桃園市農業局提供
2026桃園燈會將於明晚點燈，市府農業局也在三民公園燈區的會稽河濱公園打造「馬力食足」農業主題燈區，營造出童話世界般的夢幻場景。圖／桃園市農業局提供

桃園 燈會

延伸閱讀

國道2號桃園國際路新增中路交流道 「半套」有望變「全套」

桃園燈會25日登場 桃園市府籲善用大眾運輸工具

2026桃園燈會將登場！3大燈區閃耀南崁溪畔 桃警啟動交通疏導

2026桃園燈會交通管制懶人包 桃警籲善用免費接駁車

相關新聞

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，...

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

西半部冬天雨量創1951年來最少 未來1季預估氣溫偏高、雨量偏少

中央氣象署今舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，...

開工補財庫衝一波！新款刮刮樂「鑽很大」 總中獎率飆破四成　

開工補財庫好時機，新款刮刮樂開運添財來！台灣彩券公司24日推每張出售價500元的「鑽很大」、以及每張售價200元的「樂刮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。