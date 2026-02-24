快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

竹市長者全口假牙補助再升級 設籍條件放寬最高補助6萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市長者全口假牙補助再升級！設籍條件放寬至2026年前，最高補助6萬元。圖／新竹市府提供
竹市長者全口假牙補助再升級！設籍條件放寬至2026年前，最高補助6萬元。圖／新竹市府提供

為積極守護長者口腔健康，新竹市府持續推動「長者全口活動假牙補助」計畫，今年度補助對象再度放寬，凡於今年1月1日前設籍竹市，年滿65歲且符合安老津貼資產與居住條件者，或年滿55歲、符合國民年金資格原住民，皆可提出申請。經專業評估，上下顎自然牙齒不足6顆（含）以下且符合資格者，每人最高可獲得6萬元補助，目前申請作業已正式啟動。

市長高虹安表示，市府重視長者口腔健康與營養，全面提升高齡健康服務「長者全口活動假牙補助」再升級，設籍條件由原本須於2023年1月1日前設籍竹市，放寬為今年1月1日前設籍者；補助對象包含年滿65歲且符合安老津貼資產及居住條件長者，及年滿55歲、符合國民年金資格原住民。盼透過政策鬆綁與資源挹注，讓更多長者能安心接受完整的口腔重建服務，提升飲食、健康與生活品質。

高虹安指出，感謝新竹市牙醫師公會團隊長期以來全力協助「長者全口活動假牙補助」政策推動，計畫實施至今已逾10年，協助3727名長者完成全口活動假牙裝置，有效改善口腔健康狀況。

衛生局長陳厚全表示，市府透過補助最高6萬元的全口活動假牙裝置，實質減輕長者經濟負擔，協助恢復良好咀嚼功能，讓長輩能攝取充足營養，重新找回自在用餐的幸福感與生活尊嚴。

衛生局案例分享，72歲的陳姓老翁因長期缺牙，影響進食與社交生活，過去常擔心缺牙問題，甚至不敢與孫子一起用餐，怕咬不動，也擔心外觀影響形象。經裝置全口活動假牙後，陳翁不僅能安心享用三餐，也重新找回與家人共餐的歡樂時光，生活品質明顯提升。

衛生局補充，市府同時提供65歲以上長者及55歲以上原住民免費口腔篩檢服務。民眾可攜帶身分證至轄區衛生所領取口腔篩檢券，並持健保卡至新竹市34家「高齡友善固齒整合照護診所」接受檢查，免付掛號費及部分負擔。民眾亦可依醫療診所名單至衛生局網站查詢相關資訊 ( https://pse.is/745m3q )，若有相關假牙裝置及口腔篩檢問題，歡迎電洽諮詢專線03-5355191或撥打1999服務專線。

衛生局 假牙 新竹

延伸閱讀

竹市5千消費金領取率破8成 新竹通加碼100元申請至2/28

南韓結盟巴西 升級戰略夥伴

竹市新春市集落幕 12天湧逾50萬人次

竹市圖書館總館原址重建原進度落後 市府：穩定施工明年1月竣工

相關新聞

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，...

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

西半部冬天雨量創1951年來最少 未來1季預估氣溫偏高、雨量偏少

中央氣象署今舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，...

開工補財庫衝一波！新款刮刮樂「鑽很大」 總中獎率飆破四成　

開工補財庫好時機，新款刮刮樂開運添財來！台灣彩券公司24日推每張出售價500元的「鑽很大」、以及每張售價200元的「樂刮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。