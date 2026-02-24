竹市長者全口假牙補助再升級 設籍條件放寬最高補助6萬元

為積極守護長者口腔健康，新竹市府持續推動「長者全口活動假牙補助」計畫，今年度補助對象再度放寬，凡於今年1月1日前設籍竹市，年滿65歲且符合安老津貼資產與居住條件者，或年滿55歲、符合國民年金資格原住民，皆可提出申請。經專業評估，上下顎自然牙齒不足6顆（含）以下且符合資格者，每人最高可獲得6萬元補助，目前申請作業已正式啟動。

市長高虹安表示，市府重視長者口腔健康與營養，全面提升高齡健康服務「長者全口活動假牙補助」再升級，設籍條件由原本須於2023年1月1日前設籍竹市，放寬為今年1月1日前設籍者；補助對象包含年滿65歲且符合安老津貼資產及居住條件長者，及年滿55歲、符合國民年金資格原住民。盼透過政策鬆綁與資源挹注，讓更多長者能安心接受完整的口腔重建服務，提升飲食、健康與生活品質。

高虹安指出，感謝新竹市牙醫師公會團隊長期以來全力協助「長者全口活動假牙補助」政策推動，計畫實施至今已逾10年，協助3727名長者完成全口活動假牙裝置，有效改善口腔健康狀況。

衛生局長陳厚全表示，市府透過補助最高6萬元的全口活動假牙裝置，實質減輕長者經濟負擔，協助恢復良好咀嚼功能，讓長輩能攝取充足營養，重新找回自在用餐的幸福感與生活尊嚴。

衛生局案例分享，72歲的陳姓老翁因長期缺牙，影響進食與社交生活，過去常擔心缺牙問題，甚至不敢與孫子一起用餐，怕咬不動，也擔心外觀影響形象。經裝置全口活動假牙後，陳翁不僅能安心享用三餐，也重新找回與家人共餐的歡樂時光，生活品質明顯提升。

衛生局補充，市府同時提供65歲以上長者及55歲以上原住民免費口腔篩檢服務。民眾可攜帶身分證至轄區衛生所領取口腔篩檢券，並持健保卡至新竹市34家「高齡友善固齒整合照護診所」接受檢查，免付掛號費及部分負擔。民眾亦可依醫療診所名單至衛生局網站查詢相關資訊 ( https://pse.is/745m3q )，若有相關假牙裝置及口腔篩檢問題，歡迎電洽諮詢專線03-5355191或撥打1999服務專線。