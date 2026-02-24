【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，不如衛福部嚴謹，死亡人數應再減兩成。只是，國旅開紅盤並未讓業者有感，車禍死亡人數也是連年牛步擺盪，交通部有心鑽研數字，不如好好想想如何有效振興觀光，如何改善交通安全，減少因車禍造成的家庭破碎，才是做功德。

今年春節天公作美，春節放假9天，讓國旅人潮翻倍成長。陳世凱昨天新春開工公布國家風景區及主題樂園日均旅遊人次，從去年的35萬暴增為73萬人次，漲幅達109%，陳世凱喜形於色，卻沒提這數字是怎麼來的，其實有「製造政績」之嫌。

陳世凱沒說的是，往年春節國旅人數都是以風景區門票、停車、計數器等方式計算，今年則改採風景區的電信數據來計算，統計方式不同，自然呈現不同數字，何況抓取電信數據難免涵蓋風景區周圍的訊號，可能導致旅客數量「虛胖」。陳世凱拿不同的計算基礎來評判今年春節國旅開紅盤，恐禁不起檢驗。

再者，國旅有沒有開紅盤？旅宿業者的感受最真切；桃機春節期間異常忙碌，2月14日疏運人次達16.9萬人，創下台灣機場有史以來的紀錄，2月22日桃機疏運人次也達16.2萬人，看在旅宿業者眼裡，怎會開心起來？

交通部長說今年春節國旅開紅盤，但各地旅宿業者的住房率並無提升，因一日遊已成國旅趨勢，連具有品牌優勢的觀光旅館住房率也只有7至8成，一般旅館住房率5至6成，民宿則4至5成，不少業者下調房價卻沒換來住房率增加，和國旅人數翻倍盛況出現極大落差。陳世凱用數字編造出來的政績，對業者來說只能以「無感」二字形容。

根據交通部觀光署調查，國旅一日遊平均每人每次消費約為1306元，兩天一夜等過夜行程平均消費則達 5348元；國際旅客平均每人每次消費金額約為4萬元，其中歐美旅客消費力最高，歐洲客平均停留12天、消費約8萬元，美國客日均消費約7600元。這些數字實已清楚點出問題的關鍵。

遺憾的是，交通部做的是費心計算風景區電信訊號，而非精準行銷及改變國人觀光消費形態，導致觀光逆差不斷擴大。去年台灣觀光產值逆差破7000億元，創下歷史新高，國人出境達1894萬人次，來台旅客僅857萬人次，陳世凱最該談的應是交通部有什麼具體對策？

相同的情況是車禍死亡人數統計。交通部稱交通部的交通事故數據採寬鬆認定，每5筆的A30（車禍後30日死亡）中，即有1筆非因交通事故死亡，而衛福部資料較為正確。以2024年為例，交通部數字為2950人，衛福部數字則為2426人。交通部統計來自警政與戶政系統，可能包含自然死亡或其他意外死亡，不如衛福部嚴謹。

其實，交通部若在意車禍死亡人數，就應從改善道安著手，而不是選擇性採用數據作大內宣。對於車禍死亡的家屬而言，交通部說衛福部版本的死亡人數少了524人，並不會因此減少身心傷痛。

如果真要談車禍死亡人數降低，人口為台灣5倍的日本去年交通事故死亡人數為2547人；曾被批為「行人地獄」的韓國，一年車禍死亡曾達1.3萬人，但近年來已降至2700人上下，和台灣相當，但韓國人口是台灣的兩倍。交通部開春糾纏那一個版本的死亡人數比較正確，能不令人搖頭？