不只有女性！沒有高風險行為也可能感染HPV病毒 一生感染機率達8成

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
人類乳突病毒HPV並非女性專屬問題，有醫師表示，臨床上男性因HPV相關問題就診的比例明顯增加，病灶從常見的菜花到影響呼吸道的咽喉病變都有，HPV防治已不再只是婦產科的責任；示意圖，非當事病人。本報資料照片
人類乳突病毒HPV並非女性專屬問題，有醫師表示，臨床上男性因HPV相關問題就診的比例明顯增加，病灶從常見的菜花到影響呼吸道的咽喉病變都有，HPV防治已不再只是婦產科的責任，也是耳鼻喉頭頸外科、胸腔科醫師、甚至每個人都該正視的全民健康課題。

執業耳鼻喉科診所醫師陳志明表示，多數人對HPV印象，仍停留在「子宮頸癌」或「只與性行為相關」，但實際上HPV是一種會感染皮膚與黏膜的病毒，不分男女一生中感染的機率高達8成。

「許多患者並沒有高風險行為卻依然感染，顯示HPV已悄悄潛伏在日常生活中，等到發現時往往已經不只是短期困擾。」陳志明說明，除了親密接觸外，HPV也可能在社交頻繁、近距離互動的生活場景中增加暴露機會，例如黏膜接觸，甚至是特定情境下的唾液暴露，都可能增加感染風險，與日常生活緊密交織。

臨床觀察中，男性往往是HPV防治中最容易被忽略的一群。陳志明表示，許多男性自認沒有症狀就沒事，但其實承擔著極高的健康風險，可能成為伴侶反覆感染的源頭。臨床研究也顯示，即使感情專一的伴侶，仍有約一半的機率可能互相感染，這無疑是一段關係中需要嚴密管控的風險因子。

陳志明提醒，除了常被提及的菜花外，HPV也與頭頸癌、口腔癌、口咽癌息息相關，且有年輕化趨勢。目前台灣十大癌症中，包括子宮頸癌、頭頸癌（如口腔癌、口咽癌）均與HPV明確相關。陳志明說數據顯示，感染高致癌型HPV者，罹患肺癌的風險可能比一般人高出3至7倍，肺癌不再只是吸菸或空氣汙染的結果，病毒因子同樣是關鍵。

陳志明建議，應以「投資」角度來看待HPV疫苗，而非事後補救，疫苗能預防未來的醫療支出、工作中斷及心理負擔。目前常被討論的9價 HPV疫苗，可涵蓋約95%高致癌型別，對男女皆有實質保障，即使已有性經驗或成年，接種疫苗依然能預防尚未感染的型別，是穩定的健康配置。

