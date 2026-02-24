陶曉清書寫「興沖沖地活」創作抗癌、照顧失智夫

快訊

中央社／ 台北24日電
陶曉清。聯合報系資料照／記者林士傑攝影
有「民歌之母」美譽的資深廣播人陶曉清，退休後投入心靈成長及諮商課程，寫作、創作撕畫、抗癌，同時照顧失智的另一半，新書「興沖沖地活」記錄這段心路歷程。

根據新經典文化提供的新書資訊，陶曉清60歲到雲門舞蹈教室上課，63歲接觸曼陀羅畫，64歲取得心理諮商證書，65歲學習和紙撕畫，67歲開始抗癌，70歲成立牽手之聲網路電台，74歲經歷髖關節置換手術，以及面對先生（作家亮軒）失智等一連串變動。

新書資訊指出，現年80歲的陶曉清，寫下自己對人生的熱愛、體悟與長照經歷，記錄她面對各種狀況時的調適、因應與求助過程，以及對音樂、藝術、廣播、公益的愛與實踐，展現人老心不老的熱情。

陶曉清在本書後記「『若是可以……』狂想曲」表示，「書寫真是一件很療癒的事，我總是不斷買各種筆記本，走到哪裡都帶著，有任何想法、感受就記下來。本書寫作期間，也有遇到困難、找不到從哪裡下筆的時候，幸好一直有人激勵著我，幫助我看見自己的盲點。」

陶曉清也提到自己的各種「狂想」，如歷經髖關節置換手術及左肩骨裂之後，雖然行動受到限制，卻仍想「在屋子裡隨著音量很大聲的舞曲，光著腳在每一個角落隨意舞動」；一直沒學開車，但想學開飛機，「跟太陽、跟雲打招呼」。她寫下諸多天馬行空的想法，並「欣喜自己竟然可以這樣的用腦子」。

陶曉清今年除了出書，還將舉辦「樂陶陶和紙撕畫展」，義賣所得將捐給社團法人台灣全癌症病友連線。

新經典文化指出，陶曉清即知即行的個性，讓她總是興沖沖做著每一件喜愛的事，努力好好度過每一個即使辛苦的當下。縱然時有挫折和打擊，她未因年紀、病痛而卻步，始終在生命的河流中迎頭前進。

