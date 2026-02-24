配合2026平溪天燈節 台鐵平溪／深澳線時刻調整、加開班次

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

2026-02-24 10:51