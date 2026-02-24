聽新聞
配合2026平溪天燈節 台鐵平溪／深澳線時刻調整、加開班次
為加強疏運新北市2026平溪天燈節活動人潮，台鐵公司將於活動舉辦當日（2月27日及3月3日）調整平溪／深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。
台鐵時刻調整重點如下：
一、列車分段行駛：
（一）平溪場：2月27日部分列車改開行瑞芳-菁桐、瑞芳-八斗子。
（二）十分場：3月3日部分列車改開行瑞芳-十分、十分-菁桐及瑞芳-八斗子。
二、活動當日，平溪／深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。
三、相關車次、時刻及行駛區間，即日起於台鐵公司網站及各相關車站公告。
另外，新北市政府2月27日及3月3日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站、基隆站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便，歡迎民眾多加利用。
