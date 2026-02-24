長假結束腰背痛肩頸僵假日症候群？ 聯新國際：核心斷線

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
物理治療師羅孝宇示範緩解淺層核心痠痛僵硬，強化深層核心的動作。圖／聯新國際醫院提供
桃園聯新國際醫院表示，春節、寒假結束，上班族、學生回到工作與課業節奏，難免出現腰痠背痛、肩頸僵硬等不適。聯新國際運動醫學中心物理治療師羅孝宇指出，這並非是單純的「收假症候群」，多半是連假每日活動量低於5000步，長時間滑手機或久坐不動，導致深層核心肌群功能下降，讓身體支撐系統悄悄「斷線」。

羅孝宇說明， 核心肌群並非僅是外觀可見的六塊肌，能進一步分淺層與深層核心，淺層核心多為具爆發力的動作肌，協助如彎腰、轉腰等大動作；深層核心多為穩定肌群，包含腹橫肌、多裂肌、骨盆底肌、橫膈，形成如天然馬甲般的結構，搭配腹內壓，負責在動作過程中提供穩定的力量傳遞，支撐脊椎並保護內臟。

強壯的深層核心不僅能預防脊椎過度彎折衍生受傷與慢性疼痛，更能降低日常生活中的耗能，動得更穩更輕鬆。反之，當深層核心因長期靜態姿勢進入「休眠」，身體便轉而依賴外層肌群支撐，讓肩頸、下背等部位肌肉過度代償，形成「越坐越痛、越痛越僵」的惡性循環。

羅孝宇提醒，疼痛的位置不一定是問題的源頭，久坐族常感到頸肩或下背的疼痛，其真正需要改善的往往是深層核心肌群，若出現持續疼痛，應先由醫師評估是否有組織發炎或結構異常，再由物理治療師找出功能性代償的根源，對症下藥，才能完整處理慢性疼痛。

除了肌力失衡，長時間維持固定姿勢，還會導致組織「膠質化」，因水分流動減少，使肌肉與筋膜變得黏稠、緊繃，同時影響血液循環與血管彈性；造成椎間盤長期受壓，且因缺乏姿勢轉換，增加脊椎負擔。

羅孝宇建議利用空檔進行以下訓練，中斷僵化狀態，重新啟動身體：

動態開胸擴張術，口訣「吸氣開胸、吐氣放鬆，喚醒緊繃筋膜」，雙手交扣置於後腦，吸氣時手肘後張、胸口微挺；吐氣時手肘合攏、背部輕拱。

辦公椅坐站練習，口訣「不靠雙手、連坐連站，啟動代謝引擎」，坐在椅子前三分之一，雙腳與肩同寬，不靠手撐，快速站起再緩慢坐下。

坐姿踮腳尖，口訣「踮踮腳尖，維持血液循環」，坐著時兩腳踩穩，將腳尖浮起並停留5秒鐘後放下，促進下肢循環。

螺旋向上拉長與側傾，口訣「脊椎長高、左右擺動，幫椎間盤呼吸」，雙手向上伸直交扣，想像頭頂有線向上拉，延長脊椎後，吸氣時輕輕向左、右側彎。

羅孝宇提醒，運動時需搭配自然的胸腹呼吸，吸氣時胸腹同步向外擴張，吐氣時同步收緊。建議每小時起身活動五分鐘，打破固定姿勢，才能防止核心肌群「關機」，讓身體真正回到穩定、不易疼痛的健康狀態。

聯新國際醫院物理治療師羅孝宇示範緩解淺層核心痠痛，強化深層核心肌群。圖／聯新國際醫院提供
物理治療師羅孝宇示範利用辦公室座椅緩解淺層核心僵硬痠痛，強化深層核心的動作。圖／聯新國際醫院提供
物理治療師羅孝宇示範坐著踮腳尖緩解淺層核心僵硬，強化深層核心的動作。圖／聯新國際醫院提供
