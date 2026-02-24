向星雲大師致敬！佛光山開山一甲子 中華郵政發行紀念郵票

民國115年適逢佛光山開山六十年暨星雲大師百歲誕辰，中華郵政公司為表崇敬與緬懷之意，特規劃郵票1枚及小全張1張，預訂於115年3月3日發行。

圖案簡介如下：

一、面值8元郵票：傳達星雲大師悲願宏深，以眾為我，畢生弘揚人間佛教，正如其自述：「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲」，堪為「人間佛教行者」。

二、 小全張：（一）佛光山佛陀紀念館（面值8元）：象徵佛寶，供奉佛牙舍利，發揚佛陀慈悲濟世之精神。（二）佛光山藏經樓（面值8元）：代表法寶，以教育培養人才，傳承佛陀為人間創造和平安樂之教法。（三）佛光山大雄寶殿（面值15元）：象徵僧寶，僧眾行持佛陀教法，建設人間淨土之道場。（四）「合掌人生」精神（面值15元）：星雲大師合十感謝各界發心護持。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於2月26日開始發售，另製作預銷首日戳封、小全張封、郵摺及專冊於3月3日郵票發行當天出售。