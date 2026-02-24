快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

向星雲大師致敬！佛光山開山一甲子 中華郵政發行紀念郵票

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
傳燈六十，百年仰望郵票。中華郵政提供
傳燈六十，百年仰望郵票。中華郵政提供

民國115年適逢佛光山開山六十年暨星雲大師百歲誕辰，中華郵政公司為表崇敬與緬懷之意，特規劃郵票1枚及小全張1張，預訂於115年3月3日發行。

圖案簡介如下：

一、面值8元郵票：傳達星雲大師悲願宏深，以眾為我，畢生弘揚人間佛教，正如其自述：「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲」，堪為「人間佛教行者」。

二、 小全張：（一）佛光山佛陀紀念館（面值8元）：象徵佛寶，供奉佛牙舍利，發揚佛陀慈悲濟世之精神。（二）佛光山藏經樓（面值8元）：代表法寶，以教育培養人才，傳承佛陀為人間創造和平安樂之教法。（三）佛光山大雄寶殿（面值15元）：象徵僧寶，僧眾行持佛陀教法，建設人間淨土之道場。（四）「合掌人生」精神（面值15元）：星雲大師合十感謝各界發心護持。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於2月26日開始發售，另製作預銷首日戳封、小全張封、郵摺及專冊於3月3日郵票發行當天出售。

佛光山佛陀紀念館 星雲大師

延伸閱讀

空拍看台灣／春節南部艷陽高照 全家出遊人潮擠爆景區

賴總統嘉義拜年宣示經濟成長信心 黃敏惠引星雲名言盼朝野和諧

影／佛光山春節「白馬馱經」和諧共生燈光秀 場面震撼

佛光山惠中寺寒冬送暖 江啟臣藉臘八粥食材和火候喻這件事

相關新聞

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，...

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

西半部冬天雨量創1951年來最少 未來1季預估氣溫偏高、雨量偏少

中央氣象署今舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，...

開工補財庫衝一波！新款刮刮樂「鑽很大」 總中獎率飆破四成　

開工補財庫好時機，新款刮刮樂開運添財來！台灣彩券公司24日推每張出售價500元的「鑽很大」、以及每張售價200元的「樂刮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。