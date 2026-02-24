228連假上國道 高公局建議利用好走時段

228和平紀念日連假將至，高公局今天說，預計連假首兩日為南向尖峰日，車流集中在上午，西部國道建議上午6時前或中午12時後出發，國道5號則在凌晨5時前或下午5時後出發。

228和平紀念日連假共3天，自2月27日至3月1日，交通部高速公路局發布新聞稿表示，預期將有不少民眾計畫出遊或返鄉，國道交通需求大增，尖峰時段易壅塞。

高公局指出，依交通分析結果，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中在上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中在下午時段，自行開車的用路人若想節省旅行時間，建議多利用替代道路，或國道好走時段避開壅塞。

至於國道好走時段，高公局說明，2月27日及28日南向部分，西部國道建議上午6時前或中午12時後出發，而國道5號則是盡量在凌晨5時前或下午5時後出發。

2月28日及3月1日北向部分，高公局表示，西部國道南部地區建議上午9時前出發，中部地區則在中午12時前出發，而國道5號則盡量在上午9時前出發。

另外，為分散尖峰車流，高公局指出，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日凌晨0至5時暫停收費等措施，自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968 App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。

由於連假期間國道交通量大，尖峰時段部分瓶頸路段易車多壅塞。高公局呼籲，用路人耐心駕駛，全程保持專注，切勿任意變換車道或違規行駛未開放通行的路肩，並勿疲勞駕駛。

高公局提醒，用路人進出高速公路交流道、服務區或休息站時不要使用輔助駕駛系統，以免系統無法及時判斷路況而發生憾事。