228連假上國道 高公局建議利用好走時段

中央社／ 台北24日電

228和平紀念日連假將至，高公局今天說，預計連假首兩日為南向尖峰日，車流集中在上午，西部國道建議上午6時前或中午12時後出發，國道5號則在凌晨5時前或下午5時後出發。

228和平紀念日連假共3天，自2月27日至3月1日，交通部高速公路局發布新聞稿表示，預期將有不少民眾計畫出遊或返鄉，國道交通需求大增，尖峰時段易壅塞。

高公局指出，依交通分析結果，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中在上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中在下午時段，自行開車的用路人若想節省旅行時間，建議多利用替代道路，或國道好走時段避開壅塞。

至於國道好走時段，高公局說明，2月27日及28日南向部分，西部國道建議上午6時前或中午12時後出發，而國道5號則是盡量在凌晨5時前或下午5時後出發。

2月28日及3月1日北向部分，高公局表示，西部國道南部地區建議上午9時前出發，中部地區則在中午12時前出發，而國道5號則盡量在上午9時前出發。

另外，為分散尖峰車流，高公局指出，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日凌晨0至5時暫停收費等措施，自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968 App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。

由於連假期間國道交通量大，尖峰時段部分瓶頸路段易車多壅塞。高公局呼籲，用路人耐心駕駛，全程保持專注，切勿任意變換車道或違規行駛未開放通行的路肩，並勿疲勞駕駛。

高公局提醒，用路人進出高速公路交流道、服務區或休息站時不要使用輔助駕駛系統，以免系統無法及時判斷路況而發生憾事。

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，...

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

西半部冬天雨量創1951年來最少 未來1季預估氣溫偏高、雨量偏少

中央氣象署今舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，...

開工補財庫衝一波！新款刮刮樂「鑽很大」 總中獎率飆破四成　

開工補財庫好時機，新款刮刮樂開運添財來！台灣彩券公司24日推每張出售價500元的「鑽很大」、以及每張售價200元的「樂刮...

