電子煙具致癌性 國健署抓1萬多件「違法菸品」 累計開罰逾8億元
台灣現行「菸害防制法」全面禁止電子煙、納管加熱菸及載具，且吸菸年齡提高至20歲。國健署統計，中央與地方政府加強查稽電子煙與未通過健康風險評估審查之加熱菸等違法產品，自112年3月22日起至115年1月31日止，實體稽查及網路稽查電子煙及加熱菸共計97萬餘家件次，裁罰金額約新台幣8.8億元。
電子煙在我國屬違法產品，世界衛生組織指出，電子煙對人體健康具有明確危害，並非安全替代品。而電子煙透過花式行銷包裝，引誘年輕人，並透過同儕分享，恐讓學子掉落菸品陷阱。國健署長沈靜芬呼籲，防制菸害應從校園扎根，透過教育與宣導並行，攜手打造無菸、無電子煙的健康學習環境。
世界衛生組織指出，全球已有超過1億人使用電子煙，其中青少年使用情況尤為令人憂心。在歐洲13至15歲青少年族群中，曾使用電子煙的比率高達14.3%，顯示電子煙對青少年的吸引力及其潛在危害，已經成為國際公共衛生的重要挑戰。
而台灣的情況，依「113年大專校院學生健康行為調查」顯示，113年我國大專校院學生電子煙使用率為3.8%，較111年之5.3%明顯下降；依「112年青少年吸菸行為調查」發現，112年國中生與高中職生電子煙使用率分別為3.2%及6.3%，雖較110年（3.9%、8.8%）降低，但青少年為高風險對象，且菸商持續鎖定行銷青少年族群。
電子煙經常被包裝成紙菸的「安全替代品」，且添加糖果、水果等口味吸引年輕人，但其成分可能包含尼古丁、添加物、香料及多種化學物質，其中部分物質已被證實具有致癌性，對於身心仍在發育階段的青少年族群，構成健康潛在威脅。
研究發現，青少年時期接觸尼古丁，與日後持久性的認知與行為障礙有關，例如工作記憶與注意力下降，以及前額葉皮質活化程度降低。對於青少年而言，即使經歷了第一次吸菸產生的厭惡，也可能對尼古丁產生生理依賴，並提高日後出現學習障礙、注意力不足及焦慮症等問題的風險，影響身心健康發展。
國健署菸害防制組組長羅素英表示，「菸害防制法」修法後至115年1月底止，實體稽查及網路稽查電子煙及加熱菸共計97萬餘家件次，開立處分書計1萬84件，包含電子煙3,266件、加熱菸6,818件，裁罰金額約新台幣8.8 億元。其中包含裁罰網路平台204件、違法使用電子煙或加熱菸2,033件，中央持續偕同縣市政府加強查稽違法產品。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。