社工苦勸「明天記得來」 曾抗拒照顧、無故生氣 失智者靠作畫重拾開朗
外界多認為，失智症患者呈現社會退縮，容易遺忘、生活無法自理，台大北護分院在台北市西門國小成立失智據點，設法翻轉失智者刻板印象，由職能治療師教導長輩作畫，在政大公企中心舉辦展覽，另與民間團體研發一套「認知功能訓練卡」，讓失智者主動訓練生活技能，取代家屬「命令式提醒」，促進對失智中的尊重。
台大北護分院今天在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會，展出多幅失智者藝術創作，其中一幅為85歲失智者陳娕月畫作，她在據點職能治療師指導下，以蠟筆作畫，並以手指塗抹的技法，呈現沙灘夕陽西下光景。
陳娕月女兒余小姐說，母親失智初期，出門難度高，台大北護失智據點社工黃柏凱同理長輩出門困難，每次據點上課、下課都會提醒母親「明天還要再來喔」，持續不斷的勸導，讓母親從抗拒據點活動，到願意參加，甚至期待下一次活動，規律參與活動也讓母親生活更有規律，接觸新環境、朋友，參與作畫、園藝、種菜等活動，對長者認知促進很有助益。
台大北護分院院長詹鼎正說，該院成立以來專注長照高齡相關服務，多年前成立失智症照顧中心，後續向鄰近西門國小商借場地，由職能治療師教失智長輩畫畫、手作等，並在政大公企中心展覽，陳娕月原先心情憂鬱，甚至抗拒照顧、容易無故生氣，在藥物治療外，藉由創作讓她心情變得開朗，對失智症治療格外有意義，希望藉此翻轉失智者封閉的刻板印象，促進失智者社區融合。
台大北護分院社區醫療暨長照部主任黎家銘指出，「認知功能訓練卡」由北護分院與台灣美學產值協會、台灣社區銀髮族協會等單位共同研發，卡牌上寫著長者每日生活所需的物品及注意事項，例如盥洗所需的牙刷、牙杯、圍兜兜等，背面則可用來玩加減乘除數字遊戲，他舉例，家屬可問長輩盥洗要做哪些事情，由長輩挑出需要準備的工具，如牙刷、牙杯等。
黎家銘說，失智者生活能力逐漸退化，容易忘記事情，使用卡牌比起家屬命令式的要求「別忘了這項東西」，不僅是對失智者尊重，也能讓照顧者與被照顧者之間，有彼此溝通、關懷機會，且比起「被動」被要求要做哪些事項，藉由卡牌讓長者可以「主動」學習要做的事，對認知功能促進有明顯助益，也能讓長輩維持日常生活能力。
