228連假國5好走時段曝光 尖峰時段實施單一費率
228連假預期將湧現出遊或返鄉車潮，國道交通需求大增，尖端時段易壅塞，交通部高公局建議，連假首2日南向西部國道早上6時前或中午12時後出發，國5早上5時前或下午5時後出發，連假末2日則建議國5早上9時前出發，另為分散尖峰車流，將實施實施單一費率等措施。
交通部高公局指出，228和平紀念日連假預期將有眾多國人計畫出遊或返鄉，屆時國道交通需求大增，尖峰時段易壅塞。高公局分析，連假首2日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末2日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。
高公局建議，自行開車的用路人若想減省旅行時間，2月27日、28日南向西部國道可於早上6時前或中午12時後出發；國道5號建議早上5時前或下午5時後出發。
而連假末2日的2月28及3月1日北向西部國道，南部地區建議早上9時前出發，中部地區建議中午12時前出發；國5則建議早上9時前出發。
另為分散尖峰車流，高公局表示，連假期間將實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施，自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。
