快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新光醫院精神科主治醫師田心喬提醒，搭乘電梯受困高樓時，恐引發「幽閉恐懼症」，若出現心情緊張、恐懼、焦慮，及呼吸急促、冒汗、發抖等症狀時，應提高警覺。示意圖／ingimage
新光醫院精神科主治醫師田心喬提醒，搭乘電梯受困高樓時，恐引發「幽閉恐懼症」，若出現心情緊張、恐懼、焦慮，及呼吸急促、冒汗、發抖等症狀時，應提高警覺。示意圖／ingimage

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困乘客全數救出，所幸無人受傷。台灣同樣有許多是高樓，也發生過電梯故障，民眾受困高樓事件，醫師提醒，受困高樓恐引發「幽閉恐懼症」，若出現心情緊張、恐懼、焦慮，及呼吸急促、冒汗、發抖等症狀時，應提高警覺。

新光醫院精神科主治醫師田心喬說，「幽閉恐懼症」好發原因為大腦血清素分泌較低，又伴隨與空間有關的焦慮、恐慌等，如身處在電梯、飛機機艙、火車車廂、封閉的小房間，特別容易感到焦慮，甚至是搭乘飛機時，不能坐在靠窗的位子，一定要坐在靠走道的位子，必須讓自己保持在隨時可以移動的狀態，否則就會充滿焦慮感。

除大腦血清素分泌不足外，幽閉恐懼症另一個致病原因是，與過去的生活創傷有關。田心喬指出，如患者小時候曾發生車禍，自己受困在車輛內，因車內就是一個封閉的環境，進而引發心理創傷。更何況如果搭乘的電梯壞了，被迫長時間處在封閉的環境，在巨大的心理壓力下，不論有無「幽閉恐懼症」病史者都可能誘發疾病，但若有病史者尤其容易復發。

田心喬說，一旦幽閉恐懼症發作時，心情將出現將緊張、恐懼、焦慮，身體症狀則有呼吸急促、冒汗、發抖等，嚴重時有「快要死掉的感受」等急性創傷症狀。這時可以利用腹式呼吸，讓吐氣與吸氣時間為1比2，就是說吸3秒、吐6秒，或吸4秒、吐8秒，活化副交感神經，緩解緊繃的情緒，同時轉移認知思考。

但如果不適症狀持續一個月以上，必須提高警覺。田心喬提醒，當事件發生一個月後，當看見高樓、處在封閉環境等，或是晚上常失眠、睡覺做惡夢，還會感受到「幽閉恐懼症」，出現呼吸急促、冒汗、發抖等，應懷疑此為「創傷後壓力症候群」（PTSD）的前兆，而PTSD會誘發憂鬱症、焦慮症、自殘行為等共病，需盡速就醫。

延伸閱讀

簡劭瑜娘家和婆家在日本歡度新年 這原因差點和行李分道揚鑣

晴空塔受困近6小時尿急怎麼辦？日本電梯的角落小椅是救星

東京晴空塔電梯急墜驚魂！20人受困近6小時獲救 一度評估「強行撬門」

電梯出狀況…東京晴空塔「電梯急速下墜」 日媒：22人受困

相關新聞

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，...

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

西半部冬天雨量創1951年來最少 未來1季預估氣溫偏高、雨量偏少

中央氣象署今舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，...

開工補財庫衝一波！新款刮刮樂「鑽很大」 總中獎率飆破四成　

開工補財庫好時機，新款刮刮樂開運添財來！台灣彩券公司24日推每張出售價500元的「鑽很大」、以及每張售價200元的「樂刮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。