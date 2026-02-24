困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困乘客全數救出，所幸無人受傷。台灣同樣有許多是高樓，也發生過電梯故障，民眾受困高樓事件，醫師提醒，受困高樓恐引發「幽閉恐懼症」，若出現心情緊張、恐懼、焦慮，及呼吸急促、冒汗、發抖等症狀時，應提高警覺。

新光醫院精神科主治醫師田心喬說，「幽閉恐懼症」好發原因為大腦血清素分泌較低，又伴隨與空間有關的焦慮、恐慌等，如身處在電梯、飛機機艙、火車車廂、封閉的小房間，特別容易感到焦慮，甚至是搭乘飛機時，不能坐在靠窗的位子，一定要坐在靠走道的位子，必須讓自己保持在隨時可以移動的狀態，否則就會充滿焦慮感。

除大腦血清素分泌不足外，幽閉恐懼症另一個致病原因是，與過去的生活創傷有關。田心喬指出，如患者小時候曾發生車禍，自己受困在車輛內，因車內就是一個封閉的環境，進而引發心理創傷。更何況如果搭乘的電梯壞了，被迫長時間處在封閉的環境，在巨大的心理壓力下，不論有無「幽閉恐懼症」病史者都可能誘發疾病，但若有病史者尤其容易復發。

田心喬說，一旦幽閉恐懼症發作時，心情將出現將緊張、恐懼、焦慮，身體症狀則有呼吸急促、冒汗、發抖等，嚴重時有「快要死掉的感受」等急性創傷症狀。這時可以利用腹式呼吸，讓吐氣與吸氣時間為1比2，就是說吸3秒、吐6秒，或吸4秒、吐8秒，活化副交感神經，緩解緊繃的情緒，同時轉移認知思考。

但如果不適症狀持續一個月以上，必須提高警覺。田心喬提醒，當事件發生一個月後，當看見高樓、處在封閉環境等，或是晚上常失眠、睡覺做惡夢，還會感受到「幽閉恐懼症」，出現呼吸急促、冒汗、發抖等，應懷疑此為「創傷後壓力症候群」（PTSD）的前兆，而PTSD會誘發憂鬱症、焦慮症、自殘行為等共病，需盡速就醫。