連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

高敏敏表示，細菌型腸胃炎常見病原包括沙門氏菌、志賀氏菌、腸炎弧菌、霍亂弧菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌，多半與食用不潔或變質食物有關。患者可能出現發燒、腹瀉一天超過三次，甚至水便、血便與嘔吐等症狀，夏季較為盛行，療程約需7至10天。

至於病毒型腸胃炎，常見病原包括諾羅病毒、腺病毒、輪狀病毒與星狀病毒，主要透過人與人接觸傳染。患者可能發燒，但較少出現血便或黏液狀糞便；感染諾羅病毒者則較常出現嘔吐與噁心。病毒型腸胃炎全年皆可能發生，傳染力強，但多數在2至3天內可緩解。

針對腸胃炎期間的飲食，高敏敏建議掌握「清淡、好消化」原則，並依自身腸道狀況調整飲食內容。可選擇含果膠、助止瀉的水果如蘋果、香蕉，或水煮清湯類如蛋花湯、清湯麵、粥品，以及蒸蛋、吐司、蘇打餅乾等容易消化的食物，蔬菜選擇少粗纖維的菜，以嫩葉部分為主。

她也提醒，應避免4地雷飲食：高糖飲料、甜食、辛辣刺激食物及油煎油炸類餐點，因高糖飲品可能影響滲透壓，導致腹瀉持續加劇。

高敏敏強調，腸胃炎期間飲食應遵循五大原則，包括補充水分避免脫水、維持電解質平衡、清淡少油且好消化、少量多餐減少刺激，若病情嚴重則應儘速就醫。她也提醒，年節期間飲食放鬆無可厚非，但仍應留意身體負荷，避免腸胃過度操勞。