別讓「皮蛇」偷走記憶！研究發現：及早治療皰疹可降23%失智風險

現代人壓力大、免疫力下降時，嘴唇會冒出癢又痛的水泡（唇皰疹），或出現讓長者聞之色變的「皮蛇」（帶狀皰疹）。過去被認為是皮膚問題，但最新科學證據敲響警鐘，當心這些病毒可能是偷走記憶的元凶。

亞東醫院、國立陽明交通大學與元智大學組成跨國研究團隊，分析全球超過 1036萬名50歲以上長者後發現，及早使用「抗皰疹病毒藥物」，能降低失智症風險，最高降幅達23%，這項研究成果近期刊登在國際權威期刊《Journal of Alzheimer’s Disease》。

失智症成為高齡化社會最嚴峻的公共衛生挑戰之一。根據世界阿茲海默症報告推估，全球失智人口將在2050年突破1.3億人。在目前尚無根治方法情況下，早期預防成為醫學界關注的核心議題。

近年來逐漸受到重視的「感染假說」指出，某些慢性病毒感染可能與失智症發展有關。人類皰疹病毒（Human Herpesvirus, HHV）家族極為普遍，包含造成唇皰疹的單純皰疹病毒（HSV-1、HSV-2）及引發帶狀皰疹的水痘-帶狀皰疹病毒（VZV）。這類病毒會終生潛伏於神經系統中，並在免疫力下降時反覆活化。

過去研究已在阿茲海默症患者腦中的類澱粉斑塊內偵測到 HSV-1 的 DNA，顯示慢性病毒感染與免疫反應，可能促進腦部發炎、類澱粉沉積與神經細胞損傷，進而增加失智風險。

為驗證抗病毒藥物是否具備保護大腦的關鍵效果，陽明交通大學教授、亞東醫院精神暨心身醫學部醫師莊宜芳，帶領醫學系學生張瑄庭嚴謹依循PRISMA 系統性回顧準則，展開一場跨越國界的「大數據數據馬拉松」。研究團隊彙整分析來自美國、英國、法國、瑞典、丹麥、德國、韓國、台灣與澳洲等9國的大型醫療資料庫。

這項研究共計納入14項大型世代研究，追蹤超過1036萬名50歲以上長者。不論是樣本數還是地理涵蓋範圍，是目前全球該領域規模最大、證據力最完整的分析之一。研究團隊針對臨床常用抗病毒藥物（如 acyclovir、valacyclovir、famciclovir 等）的使用紀錄，進行了深度比對，揭開其與失智風險之間的關聯。

數據證實護腦成效，及早投藥最高可降低 23% 失智風險

研究發現，抗病毒治療在預防神經退化上的顯著成效。分析顯示，抗皰疹病毒藥物對於大腦健康具有顯著的潛在保護效果：曾使用過抗病毒藥物者，失智症風險整體下降約 10%；而在已確診感染、症狀較為明顯的患者族群中，及早接受藥物治療，預防效果更為驚人，能將失智風險有效降低達23%。

研究團隊指出，皰疹病毒的威脅在於其「反覆活化」的特性，這會持續刺激神經發炎反應，長期累積下來將嚴重損害腦部功能，成為失智的隱形推手。而抗病毒藥物的作用，在於感染初期就能即時介入、關閉病毒開關，進而降低神經損傷的風險。對於患者而言，這類藥物的意義不僅止於緩解眼前的皮膚痛楚，更是一場長期的「大腦保衛戰」。

亞東醫院健康管理部主任暨元智大學醫學研究所所長邱彥霖醫師強調，面對失智症，國人的觀念應從「被動治療」轉向「積極預防」。目前臨床上，抗皰疹病毒藥物多用於控制如皮蛇疼痛等急性症狀，但該研究開啟了新視野：這些藥物的效益可能不僅止於短期止痛，更具備保護中樞神經、預防大腦退化的長遠潛力。