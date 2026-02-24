民航局：軍機、加班機支援 春節運量成長9％、日均1.8萬人次

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

春節連假疏運已於23日結束，交通部民用航空局統計，連假期間平均每日載運1.8萬人次，較去年增加9%。連假前段離島地區受天候影響，收假期間離島往本島候補旅客較多，經民航局即時協調加班機及軍機支援，整體疏運平穩順暢。

民航局表示，今年春節國內航線整體提供運能較去年增加8%，連假期間共飛航3,007架次，疏運近20萬人次，平均每日載運1.8萬人次，較去年增加9%，其中，以2月18日(初二)及2月22日(收假末日)單日約2.1萬人次運量為假期最高峰。

民航局於春節前已掌握天氣狀況，並做好橫向聯繫，請航空公司備妥預備運能、協調航港局備援船及國防部備便軍機。農曆年前，於2月15、16日馬祖地區受天候因素影響多數航班取消時，立即啟動疏運機制，宣導旅客改搭船班，並立即協調航空公司及國防部，並於2月17日增開加班機2架次及軍機支援1架次，協助旅客順利返鄉。

春節期間，2月20日(初四)之後，有部分未事先訂妥機票的旅客湧入機場，金門及澎湖往本島候補旅客增加，民航局再次啟動疏運機制，陸續於2月21日及22日協調航空公司增開加班機12架次及軍機支援7架次，加速疏運返回本島人潮。

本次疏運期間合計增開加班機14架次、啟動軍機支援8架次，以提升離島往返本島之疏運量能，透過跨單位協調與即時應變，確保旅客行程順利。

民航局指出，春節尖峰期間，部分離島航線出現候補旅客較多情形，再次提醒民眾，連假期間務必事先訂妥來回機位並確認航班動態，妥善規劃行程，避免於機場長時間候補，也有助整體運能合理配置與有效運用。

此外，本次春節期間各航空站亦加強旅客服務與宣導，包括協助宣導船班之資訊、國道客運管制措施、優惠及最低票價等資訊，提供旅客多元運具選擇，也提醒旅客遵守行動電源及鋰電池攜帶規定，共同維護飛航安全。

民航局表示，本次春節疏運有賴國防部、航空公司、航港局及離島縣政府全力協助及通力合作，未來將持續精進整備、應變機制及橫向溝通，提供安全、便捷且穩定之空運服務。

