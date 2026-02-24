兩波鋒面加上華南雲雨區影響 今起天氣愈不穩定228連假全台下雨

中央氣象署資深預報員葉致均上午指出，未來一周天氣變化快速，兩波鋒面加上華南雲雨區東移影響，今起天氣愈來愈不穩定。今晚起台灣北邊鋒面逐漸通過台灣上空，水氣增加。228連假受第二波鋒面加上華南雲雨區影響，水氣一波波通過，台灣本島及離島降雨機率高，中部以北、東半部及外島地區降雨機率明顯增高，南部也會有零星降雨機會。3月2日之後仍會有冷空氣南下影響，氣象署會持續觀察。

葉致均指出，今天鋒面前緣中高層雲系正在往東移動中，台灣雲量增加，台灣今天仍偏溫暖，北部及東半部陸續降雨但不太明顯。

葉致均指出，今晚起鋒面系統逐漸通過台灣上空，隨後北方有大陸冷高壓逐漸南下，明天鋒面通過有一波微弱東北季風增強，迎風面北台灣天氣會轉變。但周四冷高壓東移出海，台灣轉吹東風到南風。周五另一波鋒面逐漸通過，再受另一波東北季風影響，加上華南雲區東移，本周後期台灣附近水氣增多。

未來一周降雨趨勢，葉致均說，今天到明晨隨鋒面接近、通過，北東偶雨、中南部多雲到晴，但降雨不太明顯；周三白天受東北季風增強影響，迎風面桃園以北及東台灣局部有雨。周四隨另一鋒面接近，上半天天氣不錯，但下半天起桃園以北、東台灣、中部以北山區降雨漸增。周五起隨鋒面系統通過，一波波華南雲系東移，包括台灣本島及離島降雨機率高。

葉致均指出，未來一周溫度趨勢，今天全台高溫26-28度，南部恐逾30度。明天東北季風增強，北台灣高溫降為22-24度，但低溫影響不大。周四溫度回升，但周五之後受東北季風增強及華南雲雨區影響，各地高溫略下降，但低溫18-20度，影響不大。 未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 未來一周天氣變化快速，兩波鋒面加上華南雲雨區東移影響，今起天氣愈來愈不穩定。本報資料照片